תחקיר על פגיעת הטיל בבית שמש מעלה כי רק שניים מתשעת הנרצחים שהו בתוך המקלט שספג פגיעה ישירה.

מהתחקיר שפורסם ב'הארץ' עולה כי כשלושים תושבים היו בתוך המקלט בזמן הפגיעה ורובם ניצלו.

לפי התחקיר, אחד הנרצחים עמד בכניסה למקלט ושישה אחרים היו מחוץ לו בעת הפגיעה. עשרות בני אדם נפגעו מעוצמת הפיצוץ.

בפגיעה נרצחו ברוריה כהן (76) ובנה יוסי כהן (41) שהיו בתוך המקלט; אורן כץ (46) שעמד בגרם המדרגות המוביל אליו; וכן שרה אלימלך ובתה רונית אלימלך, גבריאל רווח (16), והאחים יעקב (16), אביגיל (15) ושרה ביטון (13), שהיו מחוץ למקלט.

תושב שהיה באזור סיפר ל"הארץ" כי הפיצוץ אירע בזמן האזעקה, ואחרת סיפרה כי נשמע עוד לפניה. פיקוד העורף קבע כי המקלט עומד בכל התקנים.

ראש הקרב של הטיל שפגע במקלט שקל יותר מ-400 קילוגרם, מהכבדים ביותר שנפלו בישראל מאז החלה המערכה.