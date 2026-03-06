מ"מ נציב שירות המדינה, פרופ' דניאל הרשקוביץ, הודיע במכתב רשמי למנכ"ל הרבנות הראשית יהודה כהן על החלטתו להעביר חלק מסמכויותיו הניהוליות למנכ"ל המשרד לשירותי דת יהודה אבידן.

המהלך נעשה בעקבות בקשת מנכ"ל המשרד לשירותי דת להעביר לידיו סמכויות ניהוליות מהרבנות הראשית עד לקבלת החלטה סופית בבקשת השר לשירותי דת לסיים את העסקתו של מנכ"ל הרבנות הראשית.

במכתב צוין כי כהן התבקש להעביר את התייחסותו לבקשה עד ליום שני, 2 במרץ, אולם עד למועד קבלת ההחלטה לא התקבלה תגובתו ולכן התקבלה ההכרעה על בסיס המידע שהיה בפני הנציבות.

בהחלטה נקבע כי סמכויות אגף הייבוא, אגף הכשרות, אגף שחיטת חו"ל ואגף הרכש ברבנות הראשית יועברו למשרד לשירותי דת.

בנוסף הועברו גם סמכויות ועדת המכרזים המשרדית וועדת הפטור המשרדית, בכפוף להסדרה המשפטית הנדרשת בהתאם לדין.

עם זאת צוין כי סמכויות מנכ"ל הרבנות הראשית בתפקידו כ"ממונה על המערך לאסדרת הכשרות", מכוח חוק איסור הונאה בכשרות, יישארו בידיו.

עוד הובהר במכתב כי העברת הסמכויות אינה משנה את המבנה הארגוני של הרבנות הראשית, וכי היחידות הרלוונטיות ימשיכו להיות חלק מהארגון.