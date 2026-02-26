שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וח"כ שמחה רוטמן תקפו הערב (חמישי) בחריפות את החלטת בג"ץ לדון בעתירה נגד רפורמת החלב בעוד שבועיים - עוד בטרם הושלם הליך החקיקה בכנסת.

המהלך נחשב לחריג ותקדימי, שכן הוא שובר את הכלל השמרני של הפרדת הרשויות לפיו בג"ץ אינו מתערב בהצעות חוק בשלבי גיבוש.

במרכז הסערה עומדת החלטתו של השופט חאלד כבוב לקבוע דיון דחוף בעתירות שהגישה מועצת החלב נגד הרפורמה המשולבת בחוק ההסדרים.

על פי רוב, בג"ץ דוחה על הסף עתירות נגד הצעות חוק שטרם אושרו בקריאה שלישית. הפעם, בג"ץ בחר לדון בנושא כאשר החוק נמצא רק לאחר קריאה ראשונה ובדיונים בוועדת הכספים.

העתירות הוגשו בטענה לפגמים מהותיים בקידום הרפורמה במסגרת חוק ההסדרים, בניגוד לעמדת היועצת המשפטית לכנסת, שגית אפק, שסברה כי יש לפצל את הסעיף מחוק ההסדרים. חוק ההסדרים אושר בשלב זה בקריאה ראשונה בלבד ונידון בימים אלה בוועדת הכספים.

סמוטריץ' תקף: "הדיקטטורה השיפוטית של יצחק עמית, ששוברת עכשיו עוד שיא של חוצפה ואלימות, לא תכניע אותי. מול כל השמאל, יכול להיות כאן זול!"

רוטמן הגיב: "לא משנים כללי משחק באמצע המשחק? הצחקתם את יצחק עמית. אני מקווה שכל מי שעיניים בראשו ושכל בקדקודו יתעלם מהמשפט המבוים שבג"ץ מייצר כאן".