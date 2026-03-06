המשפחה ירדה למקלט וניצלה פיקוד העורף

שבר של טיל מתפזר, מצרר, חדר אמש (חמישי) דרך גג בניין ופער חור בתקרה של דירה בקומה העליונה. בתיעוד מהמקום נראה הנזק שנגרם בתוך הבית.

בני המשפחה שהתגוררו בדירה ניצלו לאחר שהקפידו על הנחיות ההתגוננות וירדו למקלט עם הישמע האזעקה.

לדברי אחד הדיירים, עם הישמע האזעקה ירדו בני המשפחה למקלט. זמן קצר לאחר מכן פגע השבר בגג הבניין וחדר אל תוך הדירה.

לדבריו, בזכות ההקפדה על ההנחיות והכניסה למקלט בזמן, בני המשפחה לא נפגעו למרות הנזק שנגרם בדירה.

טיל מצרר משחרר כ-22 פצצות קטנות בגובה של כ-7 קילומטרים מעל אזור המטרה, המתפזרות על פני שטח רחב. הפצצות אינן חודרות ממ"ד אך עלולות לגרום לנפגעים ולנזק.

לאיראן יש שלושה סוגי טילים בליסטיים עם ראשי קרב מצרר, בהם "קאדר" ו"חוראמשהר" המסוגלים להגיע לישראל. הפצצה אינה מסוגלת לחדור ממ"ד, אך עלולה לגרום לנפגעים ולנזק.