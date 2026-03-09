אזעקות הופעלו הלילה (שני) ארבע פעמים ברחבי הארץ לאחר שזוהו שיגורים מאיראן לעבר ישראל.

בסביבות השעה 01:15 הופעלו אזעקות בצפון ובמרכז הארץ בעקבות שיגורים מאיראן. לאחר כ-20 דקות זוהו שיגורים נוספים והופעלו אזעקות במרכז, בשפלה, באזור לכיש ובשומרון.

רצף האזעקות השלישי התרחש בשעה 01:45 בצפון הארץ. בשעה 04:00 הופעלו אזעקות ברחבי הצפון בעקבות מטח רביעי מאיראן.

דווח על נפילות של שברי יירוט בלוד ובראשון לציון, כמו גם במודיעין עילית. בשירותי כבאות והצלה נמסר כי הם פועלים בכמה מוקדים באזור המרכז שבהם התקבלו דיווחים על נפילת רסיסים שגרמו לנזק רב.

בזירת הנפילה בראשון לציון נפצעה אישה בשנות ה-50 לחייה. ממד"א נמסר כי היא סובלת מחבלת ראש לאחר שאבנים שעפו בעקבות הפגיעה פגעו בראשה.

חובש מד"א שהגיע לזירה סיפר: "הגענו במהירות לזירה וראינו מכתש בכביש ומסביב שברי אבנים על הקרקע בכל עבר. במקום הייתה אישה שנפצעה בראשה מאבנים שעפו עליה. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבה יציב".

הפצועה פונתה לבית החולים שמיר אסף הרופא, שם נמסר כי מצבה מוגדר קל ויציב.

במקביל הופעלו אזעקות מספר פעמים גם בקריית שמונה והסביבה בעקבות ירי מלבנון. לא דווח על נפגעים מהירי הזה.

צה"ל עדכן כי תקף תשתית של ארגון הטרור חיזבאללה בביירות, ובמקביל החל בגל תקיפות נוסף לעבר תשתיות של משטר הטרור האיראני במרכז איראן.

אתמול (ראשון) נפצע גבר כבן 40 באורח קשה מפגיעת רסיס בתל אביב בעקבות מטח מאיראן לעבר מרכז הארץ.

צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירת הנפילה והוא פונה למחלקה לרפואה דחופה בבית החולים איכילוב כשהוא סובל מפגיעה בצוואר ומטופל כעת בחדר הטראומה.

במקביל טיפלו צוותי מד"א בשישה פצועים מזירות שונות במרכז הארץ, בהם שניים בפתח תקווה: גבר כבן 25 שנפצע באורח בינוני וגבר בן 56 שנפצע באורח קל.