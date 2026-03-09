נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם כתבת ערוץ 14 בארצות הברית, ליבי אלון, והתייחס לסוגיית החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו.

במהלך השיחה נשאל טראמפ האם הוא מודאג ממערכת המשפט הישראלית והאם הוא שוקל להטיל סנקציות על היועצת המשפטית לממשלה ועל נשיא בית המשפט העליון. טראמפ השיב: "אני לא רוצה להגיד את זה אבל אני כולי עבור ביבי".

טראמפ נשאל גם על קטאר והאפשרות להסכם בינה לבין ישראל, וכן האם לדעתו הקטארים עשויים לשנות את עמדתם כלפי חמאס. לדבריו, "הכל אפשרי מי יודע, הם מאוד עזרו. הקטארים מאוד תומכים וזה מעולה".

ההתבטאויות מגיעות לאחר שבשבוע שעבר מתח טראמפ ביקורת חריפה על נשיא המדינה יצחק הרצוג, בשיחה עם שליח חדשות 12 בוושינגטון ברק רביד.

על פי הדיווח, טראמפ אמר לרביד כי הרצוג הבטיח לו חמש פעמים שיחון את ראש הממשלה. טראמפ אמר לרביד, "תגיד לו שאני חושף אותו", והוסיף כי "הרצוג הוא חרפה".

טראמפ גם מחה על כך שמשפטו של נתניהו נמשך גם לנוכח המלחמה באיראן. לדבריו, "אני לא רוצה שיהיה משהו שיטריד את ביבי חוץ מהמלחמה עם איראן". עוד צוטט כאומר: "אמרתי לו שלא אפגוש אותו (אם לא ייתן חנינה לנתניהו). הוא מחזיק את זה מעל הראש של ביבי כבר שנה".

הרצוג התייחס בסוף השבוע בריאיון לרשת פוקס ניוז לאפשרות של חנינה לנתניהו, והבהיר כי כל החלטה בנושא חייבת להתקבל בהתאם לחוק הישראלי.

הרצוג התייחס גם לנשיא ארצות הברית טראמפ ואמר כי הוא מעריך אותו, "ולכן הכול על השולחן אבל זה חייב להיעשות בהתאם לחוק הישראלי. אני מכבד מאוד את הנשיא טראמפ. באמת. ואני מקבל את דבריו באהבה ובהערכה, משום שהוא מנהיג העולם החופשי שמוביל שינוי היסטורי. אבל כאשר מדובר במקרה שהוא עניין פנימי של ישראל - אני מחויב לחוק, ואני נשיא מדינת ישראל".

