ח"כ טלי גוטליב התייחסה בראיון לערוץ 7 למלחמה באיראן, ליחסי ישראל וארצות הברית ולביקורת הנשמעת בתוך ישראל. בפתח דבריה אמרה, "אנחנו נמצאים בימים היסטוריים רבותיי".

לדבריה, במלחמות קודמות פעלה ארצות הברית במסגרת קואליציה רחבה, אך במערכה הנוכחית ישראל היא בעלת הברית המרכזית.

היא אמרה, "כשהארצות הברית נלחמה בעיראק ב-2003 הייתה לה קואליציה שלמה. למלחמה הזו באיראן יש לארצות הברית קואליציה אחת, ישראל. זה מדגים את העוצמה של ישראל, את הכוח שלה, את העובדה שישראל וארצות הברית הן בנות ברית חזקות מאוד".

עוד הוסיפה כי העולם עוקב אחרי פעולותיה של ישראל מתחילת המערכה. "אתם רואים את העולם נושא עיניים עלינו ולמה שישראל מצליחה לעשות באיראן ממש במאה השעות הראשונות, שזה חיסול של כל ההנהגה של משטר האיתוללות האכזרי הזה".

גוטליב מתחה ביקורת על קולות ביקורתיים בישראל ואמרה, "ואני כבר שומעת קולות תבוסתניים פה בתוך ישראל, למה וכמה וכתבות. יש בתוכנו קבוצה שאני קוראת להם סייעני אויב במסווה כזה או במסווה אחר".

בהמשך התייחסה לטענות כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ נגרר אחרי ישראל ואמרה, "טראמפ לא נגרר אחרי ישראל. שיהיה כאן ברור, טראמפ וראש הממשלה נתניהו הולכים כאן יד ביד".

לדבריה, המערכה מתנהלת כאשר כלל הזירות מוכנות. "למזלנו הטוב יש לנו עורף חזק, עורף של הציבור שמבין את גודל השעה. חיזבאללה מהצפון, זאת מלחמה שבשונה מתופת אוקטובר כל הזירות ערוכות ודרוכות והכול מאוד מאוד סדור".

גוטליב שיבחה את הלוחמים ואת הדרג הצבאי ואמרה, "הדרג הטקטי, הלוחם שלנו, הוא אדיר שבאדירים"

בהמשך התייחסה גם לסוגיית בקשת החנינה של ראש הממשלה. לדבריה, בעבר התנגדה למהלך ואמרה לו, "החנינה היא לפרקליטים, החנינה היא לחוקרים שרדפו אותך".

לדבריה, נתניהו הסביר לה את הרקע לבקשה ואמר לה, "אני מוחל על כבודי בבקשת החנינה כדי שאנחנו ניצור פה ונלחם פה בשקט, ברמה של הנראות שלנו והתדמית שלנו כי אנחנו עושים פה דברים מאוד מאוד גדולים".

בהמשך פנתה לנשיא המדינה יצחק הרצוג וקראה לו לממש את סמכותו בנושא החנינה, "אדוני הנשיא הרצוג, שלום, דרישת שלום חמה, אני רוצה להזכיר לך משהו. הסמכות לחנינה היא הסמכות המובהקת שלך".

עוד הוסיפה בפנייה ישירה לנשיא, "אז בוא תגיד לי אדוני הנשיא, בוא תהיה גבר. אתה מתכוון לתת חנינה או לא? זו החלטה שלך".

לדבריה, אין חובה להסתמך על המלצות גורמים אחרים במערכת המשפט. "כל הנוהג הנפסד הזה שנשיאים הפכו את עצמם לחותמות גומי כשמחלקת החנינות של משרד המשפטים ממליץ או לא ממליץ, זה לא מרשים אותי".