מסתערבים עצרו מבוקש בג'נין דוברות המשטרה

מסתערבי מג"ב איו"ש פעלו השבוע באור יום בלב העיר ג'נין שבחטיבת מנשה, ועצרו מחבל נמלט שהיה מעורב על פי החשד בפעילות טרור. הפעילות בוצעה בהכוונת השב"כ ובאופן ממוקד לאיתור החשוד.

לפי הודעת המשטרה, הכוחות נכנסו למרחב לאור יום כשהם מחופשים למקומיים. הם איתרו את החשוד ברכבו בלב העיר, הוציאו והעמיסו אותו לרכבם ויצאו מהמקום.

המחבל, שעל פי החשד היה בעל נגישות לאמצעי לחימה ומעורב בפעילות טרור, נעצר והועבר להמשך חקירה בשב"כ.

במשטרה הדגישו כי מסתערבי מג"ב איו"ש ימשיכו לפעול, "בתחבולה, בנחישות ובדיוק מבצעי גם בלב העיר ג'נין, בכל מקום ובכל זמן, לסיכול טרור ולהגנה על אזרחי מדינת ישראל".