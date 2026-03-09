זירת נפילה באזור המרכז TPS

אזעקות נשמעו הערב (שני) במרכז ובשפלה בעקבות ירי מלבנון - ללא התרעה מראש. כוחות הביטחון קיבלו דיווחים על זירות של נפילת שברי יירוט ורסיסים במספר זירות. בצה"ל עדכנו בהמשך כי טיל פגע באזור המרכז ומספר טילים נוספים נפלו בשטחים פתוחים.

במד"א דיווחו כי ארבעה בני אדם נפצעו באורח קל במטח למרכז - בהם גבר בן 32 שנפצע מחפץ שעף עליו ואישה בת 38 עם חבלה ברגל. כל הפצועים פונו לבתי החולים קפלן ברחובות ואסף הרופא בצריפין כשהם סובלים מפגיעות הדף ורסיסי זכוכית.

צה"ל הודיע כי בתוך דקות אחדות השמידו מטוסי חיל האוויר את המשגר שביצע את השיגורים מלבנון.

מוקדם יותר היום נרצח אדם אחד ונוסף נפצע באורח אנוש היום (שני) לאחר שטיל איראני פגע באתר בנייה ביהוד. הפצוע פונה בניידת טיפול נמרץ לבית החולים שיבא.

בפגיעה מקבילה באור יהודה אדם נפצע באורח קשה ופונה גם כן לבית החולים שיבא. מעיריית אור יהודה נמסר כי לצד הפצוע, אישה נוספת נפגעה מחרדה וטופלה במקום. כמו כן, ​אותרו שלוש זירות נוספות של נפילות מצרר שגרמו לנזק לרכוש. ראש העיריית אור יהודה, ליאת שוחט, אמרה כי "האירועים הללו מזכירים לנו שוב עד כמה מציל חיים הוא הציות להנחיות פיקוד העורף. אני שולחת איחולי החלמה מהירה לפצועים ומבקשת מהתושבים להמשיך לגלות ערנות ולא להתקרב לזירות הנפילה כדי לאפשר לכוחות הביטחון לסיים את עבודתם בבטחה".

היום ביקר שר הביטחון ישראל כ"ץ בפיקוד צפון ועודכן על חיסול מפקד יחידת נסר בחיזבאללה, אבו חוסיין ראעב, במהלך תקיפת צה"ל הלילה.

בנוסף עודכן השר כי כ-650 אלף תושבים התפנו מהדאחייה בביירות, ועוד כחצי מיליון מדרום לבנון.

כ"ץ מסר כי "ההחלטה ללכת מיד קדימה ולהגן על היישובים זו החלטה שהיא נכונה מוסרית, מבצעית, והיא גם מאפשרת את ההמשך, והיא נותנת ביטחון ליישובים שמה שהיה לא יחזור. אין פינוי, אין נטישה, כל אחד נשאר על אדמתו, בבית שלו, בכל מקום שהוא נמצא. זו המשימה מספר אחת - להגן על היישובים ולתת להם את הביטחון מפני פשיטות ומפני ירי נ"ט".

לדבריו, "מהנקודה הזאת, בהחלט צריך לא רק שלא לסגת מול חיזבאללה, אלא לנצל את ההזדמנות כדי להכות בו. אנחנו מכים בו ונכה בו. תכינו את התוכניות המבצעיות כדי להכות ולגבות ממנו מחירים ולסכל יכולות שלו. העובדה שמיליון לבנונים התפנו מבתיהם בדרום לבנון ובדאחייה מעידה על עוצמתו של צה"ל ועל יכולת ההרתעה של צה"ל.