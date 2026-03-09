שר החינוך יואב קיש התארח היום באולפן ערוץ 7 והתייחס בין היתר לאפשרות של חזרה הדרגתית לבתי הספר על רקע המצב הביטחוני.

לדבריו, המתווה שנבחן במערכת החינוך מבוסס על פתיחה מדורגת ובהתאם לרמת הסיכון בכל אזור. "מדובר במתווה דיפרנציאלי והדרגתי. באזורי הסיכון אין שום כוונה לפתוח. אנחנו מסתכלים מעל הכול על ביטחון התלמידים ולא עושים שום פשרה בעניין".

באזורים הצפוניים, ובמיוחד מקו חיפה וצפונה, לא צפוי שינוי בשלב זה בשל האיום מצד חיזבאללה. "השינויים המתוכננים מתמקדים באזורים הדרומיים יותר, בהם ניתן לזהות ירידה ברורה בהיקף האיומים והירי".

השר הסביר, בראיון שנערך לפני העדכון האחרון של פיקוד העורף שקבע כי הלימודים הפיזיים לא יחודשו עד תחילת השבוע הבא, כי באזורים שבהם נרשמה ירידה בהיקף השיגורים ניתן יהיה לאפשר פתיחה חלקית של מוסדות החינוך, בתנאי שקיימת אפשרות להגיע במהירות למרחב מוגן במקרה של אזעקה.

עוד ציין כי האחריות על ההגעה למוסדות החינוך תהיה בידי ההורים, וכי לא יופעל לחץ על תלמידים להגיע. לדבריו, "אנחנו מאפשרים לימודים במקומות שבהם הרשויות רוצות והסיכון נמוך".

"אנחנו לא לוקחים פה סיכונים מיותרים. נפתח רק במקומות שזה יתאפשר. היו לי ראשי רשויות בצפון שאמרו שזה לא הזמן, והם חד משמעית צודקים. על זה אף אחד לא מדבר. גם על גוש דן אנחנו לא מדברים כי ההרגשה שם מורכבת בעקבות נפילות רבות, אבל מעבר לכך, בהתאם להיוועצות עם ראשי הרשויות, נבוא לקראתם כי גם השחרור של המשפחות והילדים הוא מרכיב מאוד משמעותי בחוסן".

השר קיש סיפר על תחושת האחריות המוטלת על כתפיו לנוכח החלטות שכאלה, והבהיר כי בדיוק משום כך אין בכוונתו להתפשר ובכל מקום בו קיים חשש וסיכון המתווה לא יופעל. "אנחנו הולכים רק למודל שאנחנו מרגישים אתו בנוח, מודל שיאפשר לנו את המוגנות של הילדים. לכן לקחנו את ההחלטה בנושא ההסעות. זו הייתה החלטה לא קלה כי יש משפחות שיהיה להן מאוד קשה. אם נוכל, נעזור, אבל באופן עקרוני רק במקום שבו אין סיכון נלך".

בהמשך התייחס גם למערכה בצפון ואמר כי ישראל לא תוכל להשאיר את חיזבאללה במצבו הנוכחי. לדבריו, "תהיה מערכה משמעותית לריסוק הכוח הצבאי של חיזבאללה. יתכן והוא יישאר כארגון פוליטי עם פעילות, אבל הכוח הצבאי לא יוכל להמשיך", אומר קיש המקפיד שלא להיכנס למתווה הפעילות המבצעית, העיתוי וכיוצא באלה. "חד משמעית, מדינת ישראל מחויבת להשמדת הכוח הצבאי של חיזבאללה".

על הסכם הפסקת האש שנחתם בשעתו עם חיזבאללה, סבור השר כי יתכן ובנקודת הזמן ההיא לא בטוח שמדובר היה בטעות מצידה של ישראל. "מדינת ישראל הייתה צריכה את הזמן הזה.

"הייתי מאוד שמח לו לבנון הייתה מצליחה לעשות את המשימה. ראינו שזה לא קורה וזה חייב להיות בידיים שלנו ואנחנו נעשה את זה", משוכנע קיש, ובהתייחס למערכה באיראן הוסיף: "אלו ימים ורגעים תנ"כיים. עברנו את פורים שקיבל משמעות כפולה ואנחנו בונים את עתידה של מדינת ישראל לדורות הבאים. יש מחיר שאנחנו משלמים גם בחזית וגם בעורף, אבל אנחנו יכולים להיות גאים בחיילים שלנו, בגיבורים שלנו, גם בצפון, גם בחיל האוויר, במודיעין, אלו הישגים מדהימים ואנחנו נחושים להשלים את המשימה".