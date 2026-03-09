תקיפת כלי טיס של צבא איראן דובר צה"ל

דובר צה"ל, תא"ל אפי דפרין, אומר הערב (שני) כי לישראל יש עוד מטרות רבות לתקוף באיראן וכי היא מעמיקה את הפגיעה במערכי המשטר בטהרן.

דפרין הודיע כי חיל האוויר השלים אמש סדרת תקיפות נגד שישה שדות תעופה צבאיים מרכזיים של צבא איראן. התקיפות בוצעו כחלק מהמאמץ להעמיק את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.

במהלך התקיפות הושמדו כלי טיס רבים, בהם מטוסי "כוח קודס" של משמרות המהפכה ומסוקי קרב איראניים.

בנוסף הותקפו מסלולי המראה ומערכות הגנה וגילוי שנועדו לפעול נגד מטוסי חיל האוויר הפועלים בשמי איראן.

בצה"ל ציינו כי שדות התעופה שהותקפו שימשו את המשטר האיראני לחימוש ולמימון שלוחות טרור במזרח התיכון, ובהן חיזבאללה, חמאס והח'ותים.

לדברי צה"ל, התקיפות פוגעות ביכולת ההפעלה האווירית של צבא איראן נגד כלי הטיס של חיל האוויר ומשבשות את יכולת ההתחמשות של המשטר ושל שלוחותיו באזור.

בצה"ל הדגישו כי הפעילות נגד תשתיות המשטר האיראני נמשכת.