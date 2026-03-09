נציבות שירות המדינה הודיעה היום (שני) על דחיית כינוס ועדת המינויים שאמורה הייתה לדון בסיום כהונתו של מנכ"ל הרבנות הראשית, יהודה כהן.

הדחייה, כך נמסר, נובעת ממגבלות פיקוד העורף והמצב הביטחוני הרגיש בשיא מבצע "שאגת הארי".

לדברי נציבות שירות המדינה, ההחלטה המקורית לכנס את הוועדה התקבלה לאחר בחינת תשתית ראייתית שהוצגה לנציב שירות המדינה.

במסמך צוין כי הוצגו דוגמאות לאורך השנים האחרונות המצביעות לכאורה על אי אמון חריף ומתמשך בין הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, לבין מנכ"ל הרבנות הראשית.

עוד צוין כי התשתית העובדתית שפורטה במכתבו של השר לשירותי דת ובנספחים שצורפו לו ביססה, לעמדת הנציב, יסוד סביר להניח שלפחות אחת מעילות הפסקת הכהונה מתקיימת, ובהן עילת אי אמון.

עם זאת, נכתב כי "נוכח המצב הביטחוני והמגבלות של פיקוד העורף, ועדת המינויים לא תתכנס במועד המתוכנן". עוד צוין כי מועד חלופי לדיון ייקבע בהקדם, והודעה על כך תימסר לפחות שבוע מראש.

בנציבות הוסיפו כי עד לקביעת המועד החדש ייבחנו הטענות שהגיש כהן במכתבו מאמש (א'), ובכללן הטענות הנוגעות לעצם כינוס ועדת המינויים.