התפילה לפני הכניסה זר לחייל

רגע לפני תחילת הפעילות הקרקעית בדרום לבנון תועדו לוחמי אוגדה 36 כשהם תוקעים בשופר יחד עם רב האוגדה, הרב יאיר אבו, ומתפללים לשלומם לפני הכניסה ללחימה.

הכוחות, מצוות הקרב החטיבתי בפיקוד אוגדה 36, פתחו במהלך הלילה (שני) בפשיטה ממוקדת בדרום לבנון נגד תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

בפעילות משתתפים בין היתר טנקים של חטיבה 7. בצה"ל ציינו כי הכוחות פועלים במרחב לאיתור והשמדת תשתיות טרור ולחיסול מחבלים.

עוד נמסר כי לפני כניסת הכוחות הופעלה אש מסיבית לעבר מטרות טרור במרחב, והותקפו יעדים רבים מהאוויר ומהיבשה.

לדברי צה"ל, הפעולה היא חלק מהמאמץ לביסוס הגנה קדמית שתיצור שכבת ביטחון נוספת עבור תושבי הצפון.

בצה"ל הוסיפו כי הכוחות ימשיכו לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה, שהחליט להצטרף למערכה ולפעול בחסות המשטר האיראני, וכי לא תתאפשר פגיעה באזרחי מדינת ישראל.