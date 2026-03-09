סמוטריץ' מברך את בנו לפני הפעילות ללא קרדיט

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס הערב (שני) לפציעת בנו בניה חברון במהלך פעילות מבצעית בגבול לבנון, וסיפר על הרגעים הקשים שעברו בני המשפחה לאחר האירוע.

לדבריו, "ביום שישי האחרון מחבלים שיגרו פצצת מרגמה אל עבר לוחמי גבעתי בגבול הלבנון, ושמונה חיילים נפצעו. אחד מהם הוא בני האהוב - בניה חברון".

סמוטריץ' סיפר כי בנו נפצע מרסיסים שחדרו לגופו. לדבריו, "רסיסים חדרו לגבו ולבטנו, הוא הובהל לבית החולים, ורק שם גילינו את הנס הגדול שנעשה לנו".

במהלך הבדיקות בבית החולים התברר כי הרסיס גרם לפגיעה בכבד אך נעצר סמוך לכלי דם מרכזי, "בחסדי ה' אחד מהרסיסים קרע את הכבד ונעצר בדופן כלי הדם הכי גדול בבטן שאם חלילה היה נפגע המצב היה חמור בהרבה".

השר הודה לציבור על התמיכה הרבה שקיבלה המשפחה. "משפחתי ואני רוצים לומר תודה ענקית לכל מי שדאג, התקשר, התפלל או שאל בשלומו. התרגשנו מאוד מהחיבוק הגדול של כל עם ישראל".

עוד הוסיף תודה לצוותים הרפואיים ולגורמי הצבא. "אנחנו מבקשים להודות לצוותים הרפואיים שטיפלו ומטפלים בו, לצה"ל וחטיבת גבעתי ומפקדיה שמלווים ודואגים, לארגונים ומתנדבים שמאירים פנים, מסייעים ומעודדים, ולמשפחות הנהדרות שלנו שנמצאות איתנו בימים האלה".

לדבריו, מצבו של בנו משתפר. "בניה ברוך השם חזק ונחוש, ובעזרת ה' לאחר שיקום וטיפול מסור הוא יבריא וישוב לאיתנו ולצה"ל".

עם זאת ציין כי באירוע נפצעו גם לוחמים נוספים. "לצערנו, יש עוד מספר חברים שלו שנפצעו באורח קשה וכולנו מתפללים לשלומם יחד עם כל פצועי צה"ל הגיבורים".

סמוטריץ' התייחס גם לאחריותו כחבר בקבינט בתקופת המלחמה. לדבריו, "בשנתיים וחצי האחרונות אני יושב בקבינט ובפורומים המובילים את המלחמה בחיל ורעדה. מודע לכך שכל החלטה היא עניין של חיים ומוות".

עוד הוסיף כי תחושת האחריות חלה על כלל הלוחמים. "לא רק של ילדיי שבחזית אלא של כל חיילינו היקרים שאני רואה בכולם כמו בניי. מה שמונח מול עיניי תמיד זה רק טובת המדינה".

בסיום דבריו כתב, "מחירי המלחמה לא פשוטים לכולנו, אך האמונה בצדקת הדרך, הניצחון על אויבינו ועתיד עם ישראל כולו הם הנותנים לנו תקווה וכח. שנהיה ראויים לדור הגבורה והניצחון הזה. יחד בעזרת השם, בגבורה, בנחישות ובעוצמה ננצח".