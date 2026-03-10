הזמר רפא', רפאל הלר, משחרר סינגל מקורי חדש בשם "יהודי", הסינגל השני מתוך אלבום הבכורה שלו "ילד ירושלמי".

השיר משלב מסרים של זהות יהודית, חיבור למסורת וגאווה לאומית. במילותיו מתייחס רפא' למנהגים וסמלים מרכזיים בעולם היהודי, בהם תפילין, שבת, תפילה והקשר לירושלים, לצד הדגשת האחדות בין יהודים מכל המגזרים והזרמים.

לדברי רפא', השיר יוצא בתקופה מורכבת עבור הציבור בישראל, והוא מבקש להביא באמצעותו מסר מחזק. "אחים ואחיות שלי, עם ישראל היקר. תקופה משוגעת בחוץ אבל אנחנו מאוחדים בכל הכוח עד הניצחון".

הוא סיפר כי במקור תכנן להוציא שיר אחר מהאלבום, אך החליט לשנות את התוכניות. לדבריו, "יש משפט שאומר 'אתה מתכנן תוכניות אבל אצל השם יתברך המסלול המדויק עבורך' אז כנראה שזה הזמן המדויק עבורי לחלוק איתכם את היצירה החדשה שלי".