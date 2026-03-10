בעוד הנשיא טראמפ טוען כי תוכנית הגרעין של איראן הושמדה במבצע "פטיש חצות" (עם כלביא) בחודש יוני האחרון, יו"ר הסונכות לאנרגיה אטומית טוען כי האורנים המועשר עדיין מוסתר במנהרות מתחת לעיר איספהאן.

רפאל גרוסי, ראש הסוכנות לאנרגיה אטומית, טען בשיחה עם עיתונאים בפריז כי מחצית מהאורנים המועשר לרמה של 60 אחוזים, מוסתר על ידי השלטונות האיראניים במנהרות באיספהאן.

עם פרוץ מלחמת "עם כלביא" בחודש יוני האחרון, היו ברשות איראן 440.9 ק"ג של אורנים מועשר ברמה של 60 אחוזים, המאפשר לה לייצר 10 פצצות גרעיניות בתוך זמן קצר.

בשיחה עם העיתונאים אמר גרוסי כי "אנו מאמינים שבאיספהאן היו עד לבדיקה האחרונה שלנו קצת יותר מ-200 ק"ג, אולי קצת יותר מזה, של אורנים מועשר ברמה של 60 אחוזים. המלאי נמצא בעיקר באיספהאן, וחלק מהמלאי שהוחזק במקום אחר אולי הושמד".

לדבריו, "ההנחה הרווחת היא שהחומר עדיין שם. לכן לא ראינו, ולא רק אנחנו, אני חושב שבאופן כללי כל אלה שצופים במתקן באמצעות תמונות לוויין ואמצעים אחרים כדי לראות מה קורה שם, לא ראינו תנועה המצביעה על כך שהחומר הועבר משם".

מאז מלחמת "עם כלביא" בחודש יוני האחרון, לא שיתפו השלטונות באיראן פעולה עם הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית, ולא חשפו כמה אורניום מועשר נמצא ברשותם והיכן הוא מוסתר.

ארה"ב וישראל תקפו את מתקני הגרעין בנתאנז ופורדו, אך גרוסי טוען כי גם בנתאנז עדיין נמצא אורניום מועשר ברמה גבוהה.

"יש כמות של אורניום מועשר ברמה של 60 אחוזים גם בנתאנז, ולדעתנו זה עדיין נמצא שם", אמר גרוסי.