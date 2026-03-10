לפני הירי לישראל: החוליה חוסלה דובר צה"ל

חיל האוויר סיכל אמש (שני) ניסיון שיגור טילים מאיראן לעבר ישראל לאחר שזיהה חוליית שיגור שפעלה במערב המדינה.

על פי הודעת צה"ל, הזיהוי בוצע כאשר מספר חיילים במערך הטילים הבליסטיים וכלי הטיס הבלתי מאוישים של המשטר האיראני נערכו לשיגור לעבר ישראל.

מיד לאחר הזיהוי הופנה כלי טיס של חיל האוויר למקום, תקף תחילה את משגר הטילים והשמיד אותו, ובהמשך חיסל את חוליית השיגור.

לפי צה"ל, התקיפה בוצעה דקות ספורות לפני הירי המתוכנן לעבר שטח מדינת ישראל.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ממשיכים לפעול באופן רציף נגד תשתיות מערך הטילים הבליסטיים במערב איראן, במטרה לצמצם ככל האפשר את היקף הירי לעבר ישראל.