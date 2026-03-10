שר ההגנה ציטט תהילים בפנטגון מחלקת המלחמה של ארה"ב

שר המלחמה האמריקני פיט הגסת' ציטט היום (שלישי) פסוקים מספר תהילים במהלך מסיבת עיתונאים בפנטגון, כאשר התייחס לחיילים האמריקנים שנהרגו במלחמה מול איראן ולמערכה המתנהלת נגד המשטר בטהרן.

בדבריו אמר כי הקרבתם של החיילים ומשפחותיהם עומדת לנגד עיניו, והוסיף כי הוא מבקש לשאוב כוח מדברי התנ"ך. בסיום דבריו ציטט מתוך תהילים פרק קמ"ד.

הגסת' אמר, "החיילים שלנו, משפחותיהם וההקרבה העצומה שלהם כבדים מאוד על לבי, לכן אסיים בדברי הכתובים מתהילים קמ"ד - ברוך ה' צורי, המלמד ידי לקרב, אצבעותי למלחמה. חסדי ומצודתי, משגבי ומפלטי לי, מגיני ובו חסיתי".

בהמשך הוסיף תפילה לשלומם של החיילים האמריקנים ולניצחון במערכה, "מי ייתן והשם יעניק ללוחמינו כוח בלתי מתפשר ומחסה, הגנה איתנה להם ולמולדתנו, וניצחון מלא על מי שמבקשים לפגוע בהם. אמן".