משה מנס משתף על בחירת השם כיכר השבת

מגיש "כיכר השבת" משה מנס אירח לראיון את מנחם קלמנזון ובמהלכו חשף החלטה אישית מרגשת שקיבל בעקבות סיפור הגבורה של "צוות קלמנזון" בקיבוץ בארי.

בעיצומה של השיחה לפודקאסט 'מאפילה לאורה' שיעלה בפסח, שיתף מנס את המחשבות שליוו אותו מאז האסון הכבד והגבורה העילאית של צוות קלמנזון: "ואז אני אומר, אם יהיה לי ילד, אני רוצה לקרוא לו על שם אלחנן. אז יש לי בן שקוראים לו באמת אלחנן, על שם אחיך".

מנחם קלמנזון, שהופתע מהגילוי המרגש, לא הצליח לעצור את דמעותיו. השניים השתנקו מבכי.

מנס הסביר מה הניע אותו לבחור בשם הזה לבנו הקטן, וציין את דמותו הייחודית של אלחנן הי"ד: "הוא היה גם איש של תורה ואיש שבאמת הלך להציל אנשים. לא תמיד אנחנו מוצאים את זה".

סיפורו של אלחנן קלמנזון הי"ד, שיצא יחד עם אחיו מנחם ואחיינו איתי מהיישוב עתניאל כדי להציל עשרות מתושבי בארי תחת אש, הפך לאחד מסמלי הגבורה הגדולים של המלחמה.

בפעילותם ההרואית, הם חילצו אל מחוץ לגדר הקיבוץ מעל 100 תושבים, נשים, ילדים וקשישים, שהסתתרו בממ"דים בזמן שמחבלים רבים טבחו בקיבוץ.