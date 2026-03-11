כלי תקשורת בלבנון דיווחו הבוקר (רביעי) כי חיל האוויר תקף בניין מגורים באזור עאאשה בכאר בביירות.

ערוץ אלחדת' דיווח כי התקיפה כוונה לאחד ממשרדי ארגון אל-ג'מאעה אל-איסלאמי וכי לפחות ארבעה בני אדם נהרגו.

הארגון נחשב לשלוחה של האחים המוסלמים בלבנון ומזוהה עם חמאס.

ביום ראשון לפנות בוקר תקף צה"ל באופן ממוקד מפקדים מרכזיים בגיס לבנון של "כוח קודס" במשמרות המהפכה שפעלו בביירות. כך נמסר מדובר צה"ל.

בכלי תקשורת לבנוניים דווח כי התקיפה הממוקדת התרחשה במלון רמאדה ברובע ראושה שבביירות, וכוונה לאחד החדרים במלון.

בהודעת דובר צה"ל צוין כי מפקדי גיס לבנון של "כוח קודס" פעלו לקידום מתווי טרור נגד מדינת י שראל ואזרחיה בשטח לבנון, במקביל לפעילות משמרות המהפכה באיראן.