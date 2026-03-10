תקיפות מחבלים על ידי רקטת בר דובר צה"ל

כוחות צה"ל מאוגדות 91 ו-36 ממשיכים לפעול במרחב דרום לבנון במסגרת פעילות להגנה קדמית ולסיכול תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

על פי הודעת צה"ל, אמש (שני) זיהו לוחמי חטיבה 769 חוליית מחבלים של חיזבאללה שפעלה במרחב. זמן קצר לאחר הזיהוי הותקפה החוליה מהאוויר וחוסלה.

בנוסף לכך איתרו כוחות החטיבה אמצעי לחימה רבים וחומרי תעמולה של הארגון. במקביל זיהו כוחות אוגדה 91 חשודים נוספים שהתקרבו לכוחות צה"ל והיוו איום, וחיל האוויר תקף וחיסל גם אותם.

במקביל החלו כוחות אוגדה 36 לבצע פשיטות ממוקדות במרחב דרום לבנון. במהלך אחת הפעולות זיהו הכוחות מחבלים שנכנסו למבנה סמוך למקום הימצאם.

לאחר הזיהוי ירה טנק של צה"ל לעבר המבנה והמחבלים חוסלו. בנוסף תקפו הכוחות מבנה שבו התכנסו מפקדים ביחידת "כוח רדואן" של חיזבאללה, וכן מחסן אמצעי לחימה של הארגון.

בצה"ל הדגישו כי הכוחות ימשיכו לפעול במרחב במטרה לחזק את קו ההגנה הקדמי ולמנוע את התעצמותו ושיקומו של ארגון הטרור חיזבאללה.