ג'ייסון יוז, מורה ומאמן בתיכון בצפון מדינת ג'ורג'יה שבארצות הברית, נהרג לאחר שנפגע מרכב במהלך תקרית שהחלה כמתיחה של תלמידים מחוץ לביתו.

לפי הרשויות ודיווחים בתקשורת האמריקנית, קבוצת תלמידים הגיעה בשעות הלילה לביתו של יוז כחלק ממתיחה, שבמהלכה תלו נייר טואלט על עצים בחצר הבית - מעשה שנחשב לעיתים למסורת מתיחות בקרב תלמידים בארצות הברית.

יוז הבחין במתרחש ויצא מביתו לעבר החצר והתלמידים ניסו לעזוב את המקום במהירות באמצעות כלי רכב.

במהלך ניסיון הבריחה נפגע יוז מרכב שבו נהג תלמיד בן 18. הוא נפצע באורח אנוש ופונה לבית החולים, אך שם נקבע מותו.

הרשויות הודיעו כי הנהג, תלמיד בן 18, הואשם בגרימת מוות ברשלנות בנהיגה. בנוסף נעצרו תלמידים נוספים בחשד לעבירות הקשורות להסגת גבול ולמעורבות באירוע.