צה"ל חיסל חיילי משמרות המהפכה דובר צה"ל

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר השלימו גלי תקיפות נרחבים בטהרן ובמרחבים נוספים במערב איראן.

במהלך מטסי התקיפה זיהו מטוסי הקרב חיילים ממשטר איראן שפעלו במפקדה של משמרות המהפכה בלב טהרן. שניות לאחר הזיהוי תקפו המטוסים את המפקדה וחיסלו את החיילים שפעלו במקום.

בצה"ל ציינו כי במסגרת התקיפות הותקפו בטהרן מפקדות וחמ"לים ששימשו את חיל האוויר של משמרות המהפכה.

עוד הותקף מתחם שהוקם בלב האוניברסיטה הצבאית המרכזית של משמרות המהפכה, "אמאם חסין", ושימש את חיילי המשטר לניהול המערכה וכינוס כוחות.

בנוסף הותקפו אתרי אחסון וייצור של טילים בליסטיים מוכנים לשיגור וכן טילים שנועדו לפגוע בכלי טיס ישראליים במהלך פעילותם בשמי איראן.

במקביל תקף צה"ל גם מפקדות ובסיסים של כוחות ביטחון הפנים והבסיג' וכן את מפקדת המודיעין של המשטר האיראני, המכונה "המיניסטריון".

בצה"ל ציינו כי "המיניסטריון" משמש כגורם המודיעין המרכזי של המשטר האיראני ואחראי לפיקוח על אזרחי איראן ולדיכוי מחאות לאורך השנים.