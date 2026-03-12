ניסה להימלט והפקיר את בתו ברכב דוברות המשטרה

לוחמי מג"ב עוטף ירושלים ולוחמי המעברים עצרו אמש (רביעי) נהג החשוד בהסעת שוהים בלתי חוקיים, לאחר שניסה לפרוץ את מחסום עופר ונמלט רגלית מהמקום כשהוא מותיר את בתו בת השלוש ברכב.

על פי המשטרה, במהלך פעילות במחסום הגיע רכב חשוד ובו נהג, פעוטה שישבה במושב הקדמי ושני חשודים נוספים שישבו בספסל האחורי.

הלוחמים סימנו לרכב לעצור, אולם הנהג האיץ את רכבו וניסה לפרוץ את המחסום. הלוחמים סגרו את הבולרדים במקום, והנהג יצא מהרכב והחל להימלט רגלית.

מפקד המחסום פתח בנוהל מעצר חשוד וביצע ירי של כדור אחד באוויר. לאחר מרדף קצר הצליחו הלוחמים לעצור את החשוד.

בחיפוש ברכב אותרו שני שוהים בלתי חוקיים וכן ילדה בת שלוש, בתו של הנהג, שנשארה ברכב בזמן שניסה להימלט.

החשוד נעצר והועבר להמשך טיפול וחקירה באגף החקירות והמודיעין של מג"ב עוטף ירושלים. השוהים הבלתי חוקיים נחקרו גם הם.

למקום הוזמנה אמה של הפעוטה על מנת לקחת עליה אחריות.