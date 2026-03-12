כ"ץ: נרחיב את הפעילות בלבנון אלעד מלכה, משרד הביטחון

במהלך הערכת מצב אסטרטגית שנערכה הבוקר (חמישי') ב"בור" בקריה, שיגר שר הביטחון ישראל כ"ץ אזהרה חסרת תקדים לממשלת לבנון.

על רקע המטחים הכבדים שנורו אמש לעבר הצפון והמרכז, הבהיר כ"ץ כי ישראל לא תהסס לפתוח בפעילות קרקעית נרחבת אם האיום על יישובי הצפון לא יוסר לאלתר.

בדיון הציג שר הביטחון קו התקפי נחוש: "אני הזהרתי את נשיא לבנון שאם ממשלת לבנון לא יודעת לשלוט על השטח ולמנוע מהחיזבאללה לאיים על יישובי הצפון ולירות לעבר ישראל - אנחנו ניקח את השטח ונעשה את זה בעצמנו".

עוד הוסיף: "ראש הממשלה ואני הנחינו את צה"ל להיערך להרחבת פעילות צה"ל בלבנון ולהשבת השקט והביטחון ליישובי הצפון. אנחנו הבטחנו שקט וביטחון ליישובי הצפון וכך בדיוק אנחנו נעשה".

בהערכת מצב השתתפו בין היתר סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, מנכ"ל משרד הביטחון אלוף (מיל') אמיר ברעם, ראש אגף המבצעים אלוף איציק כהן ומפקד חיל האוויר אלוף תומר בר.