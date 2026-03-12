הפרקליט הצבאי הראשי אלוף איתי אופיר הורה היום (חמישי) על ביטול כתב האישום נגד חמשת חיילי המילואים שנאשמו בפרשת "שדה תימן".

ההחלטה מגיעה לאחר חשיפת שורה של כשלים חמורים, הדלפות מכוונות וחשדות נגד הצמרת הקודמת של הפרקליטות הצבאית.

החקירה בפרשה נפתחה ביולי 2024 נגד מספר משרתי מילואים מ"כוח 100" ששירתו במחנה שדה תימן, בחשד לתקיפה חמורה של עציר ביטחוני. מעצרם והחקירה הגלויה עוררו סערה ציבורית רחבה ומחאות, שבחלקן אף כללו פריצה לבסיסים צבאיים.

המסמך המפורט שפרסם הפצ"ר חושף תמונה של ההליך המשפטי. הפצ"ר מצביע על החקירה הפלילית שנפתחה נגד הפצ"רית הקודמת וסגנה בחשד להדלפת חומרי חקירה, שיבוש בדיקה ומסירת מידע כוזב לבג"ץ ולכנסת. "אירועים אלו פגעו באופן ניכר בזכותם להליך הוגן ובתחושת הצדק", נכתב בהחלטה.

עוד נקבע כי הסרטון ממצלמת האבטחה שהודלף לחדשות 12 אינו מציג תמונה חד-משמעית ואינו מוכיח אלימות מעבר להפעלת כוח סבירה במהלך חיפוש. במסמך צויין כי סרטון האבטחה שתיעד את האירוע אינו מציג באופן חד-משמעי את המעשים המיוחסים לנאשמים, בין היתר משום שחלק מהפעולות מוסתרות.

התפתחות נוספת הייתה שחרורו של העציר הביטחוני לעזה באוקטובר 2025 במסגרת עסקת שחרור החטופים. בצה"ל ציינו כי עדותו של העציר הייתה אחד מעמודי התווך של התשתית הראייתית, ושחרורו מקשה משמעותית על האפשרות להעידו ולבסס את האישומים.

בפרקליטות הצבאית ציינו גם כי הצטברות נסיבות חריגות בפרשה עשויה לבסס טענות של "הגנה מן הצדק". בין היתר הוזכר ראיון תקשורתי שבו התייחס חוקר בכיר בתוכנית "זמן אמת" וחשף ראיות בעוד ההליך תלוי ועומד - מהלך שהוגדר כפגיעה מהותית בנאשמים.

עוד צוין כי חקירת ההדלפות המתנהלת במשטרת ישראל צפויה להשפיע על ניהול התיק ועלולה להוביל לעיכובים משמעותיים בהליך, וכן להוות מקור לחומרי חקירה שעשויים להיות רלוונטיים להגנת הנאשמים.

לאחר שקלול כלל השיקולים, ובהם הקשיים הראייתיים, ההתפתחויות החקירתיות והחשש לפגיעה בזכות הנאשמים להליך הוגן, החליט הפרקליט הצבאי הראשי לבטל את כתב האישום.

הרמטכ"ל עודכן בהחלטה והביע תמיכה במהלך. בצה"ל נמסר כי הרמטכ"ל הנחה להפיק לקחים מהכשל המקצועי שהתגלָה ולנקוט צעדים למניעת מקרים דומים בעתיד.

עם גילוי הפרשה הושעו הקצינים המעורבים משירות, והרמטכ"ל הנחה להשלים בהקדם את בחינת ההליכים הסגליים בעניינם.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "הצדק נעשה. אני מברך על החלטת הפרקליט הצבאי הראשי, אלוף איתי אופיר, לסגור את תיקי שדה תימן נגד חיילי צה"ל ולבטל את כתב האישום נגדם. המשפט הזה נולד על ידי הפצ"רית הקודמת בחטא, תוך שימוש בעלילת דם נגד חיילי צה"ל ובשיטות חקירה עברייניות ואני שמח על כך שהצדק נעשה והמשפט בוטל. תפקיד המערכת המשפטית הצה"לית הוא להגן ולשמור על חיילי צה"ל שעוסקים בגבורה במלחמה מול מפלצות אכזריות, ולא על זכויות מחבלי הנוחב'ה. אני משוכנע שההחלטה תוביל לדרך חדשה".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, אמר: "ביטול כתבי האישום הוא כתב האישום האמיתי כנגד מערכת המשפט, הפצ"רית הקודמת ושותפתה לדבר עבירה גלי בהרב-מיארה, שבחרו לתפור תיקים ללוחמי צה"ל, במקום להעניק להם גיבוי בשעת מלחמה. כבר מהרגע הראשון היה ברור שמדובר בפרשה שהתנהלה בצורה שערורייתית - עם סרטוני ערוכים במגמתיות, סתירות מהותיות, הדלפות, וניסיון להציג את לוחמי צה"ל כאנסים, בזמן שהם נלחמים מול אויב אכזר".

עוד הוסיף: "מי שצריך לתת את הדין על הפרשה החמורה הזו הם אותם גורמים במערכת המשפט שנטלו חלק בהתנהלות העבריינית הזו ופגעו בשמם הטוב של חיילי צה"ל".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב "החלטה חשובה של הפצ"ר איתי אופיר. ידעתי שהוא האיש הנכון במקום הנכון. לוחמי צה"ל הם הלוחמים האמיצים והמוסריים ביותר. עכשיו רק נותר לוודא שהפצ"רית המודחת תעמוד לדין".

השר עמיחי אליהו אמר כי "במשך חודשים ארוכים הובילו גורמים בתקשורת קמפיין מסוכן, שפגע בלוחמים, החליש את רוח העם ונתן תחמושת תודעתית לאויבינו בזמן מלחמה. כשהאירוע בשדה תימן התפוצץ והמדינה סערה, הייתי השר היחיד שהגיע לשם בזמן אמת. לא כדי לחפש כותרות, אלא כדי לראות במו עיניי מה קורה עם הלוחמים שלנו.

במקום לשאול שאלות אמיתיות, חלק מכלי התקשורת מיהרו להדביק כותרות: 'פריצה לבסיס', 'הסתה', 'פגיעה בצה"ל'. האמת הפשוטה היא אחרת. לא פרצתי לשום בסיס. הגעתי כחלק מתפקידי כדי לעמוד לצד הלוחמים, להבין את מה שקורה בשטח ולהבטיח שלא יופקרו. מי שהפיץ נרטיב שקרי ופגע בשמם של אנשים שמשרתים את המדינה: חייב גם לדעת להתנצל בפניהם, בפני משפחותיהם ובפני מדינה שלמה", דברי השר אליהו.

ח"כ לימור סון הר מלך הגיבה "סוף האמת לנצח! ברכות ללוחמים הגיבורים של כוח 100 על ביטול כתב האישום נגדם. כבר מתחילת הדרך אמרנו בקול ברור: מדובר בעלילת דם. לוחמים שעזבו את משפחותיהם, את עבודתם ואת חייהם האישיים כדי להגן על עם ישראל, מצאו את עצמם לפתע מואשמים ומושמצים בעבירות חמורות במקום לקבל גיבוי.

היום מתברר מה שהיה ברור מלכתחילה. מאחורי הפרשה הזו עמדה מערכת שבחרה למהר ולהאשים את הלוחמים, בהובלת הפצ"רית האיומה שהובילה קו שהפך את מי שנלחמים באויבים לאנשים שצריכים להילחם על שמם הטוב", ציינה סון הר מלך.

עו"ד עדי קידר מחוננו מגיב לביטול כתב האישום צילום: דוברות

עורכי הדין עדי קידר, משה פולסקי ונתי רום מארגון חוננו, המייצגים שניים מהלוחמים, מסרו בעקבות סגירת התיק: "אנו מברכים על ההחלטה לסגור את תיק שדה תימן. מדובר בהחלטה מתבקשת וחבל שרק ארועים דרמטיים הביאו לביטולו של כתב האישום שהיה ללא שום בסיס להגשתו מלכתחילה. ספק אם ההחלטה תחזיר ללוחמי כוח 100 הגיבורים את מה שאיבדו במהלך התקופה הקשה ועינוי הדין שעברו, אבל לפחות הם יכולים להרים חזרה את ראשם אל על ולקבל בחזרה את כבודם. מדובר בפרשה כאובה שמסתיימת היום לאחר מאבק אדיר של עורכי דין מטעם ארגון חוננו. בהזדמנות זו אנו מודים על התמיכה הציבורית לה זכו הלוחמים לאורך כל הדרך".