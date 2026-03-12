ראש הממשלה בנימין נתניהו עורך הערב (חמישי) מסיבת עיתונאים ראשונה מתחילת המלחמה.

"זו כבר לא אותה איראן, זה כבר לא אותו מזרח תיכון וזו גם לא אותה ישראל. אנחנו יוזמים ותוקפים בעוצמה. טראמפ ואני מדברים כמעט כל יום, מחליפים רעיונות ועצות, ומחליטים יחד", אמר נתניהו.

"אנחנו כותשים את איראן וחיזבאללה", הצהיר נתניהו והוסיף "אנחנו הופכים למעצמה אזורית. השאגה שלנו הולכת ומתגברת. השגנו הישגים עצומים שמשנים את יחסי הכוחות גם מעבר למזרח התיכון".

על המערכה בצפון אמר כי "חיזבאללה מרגיש את נחת זרוענו ועוד ישלם מחיר כבד מאוד על תוקפנותו. אנחנו לא נפקיר את תושבי הצפון".

הוא התייחס למינוי בנו של עלי חמינאי למנהיג העליון באיראן לאחר חיסול אביו. "חיסלנו את הרודן הישן, והרודן החדש, הבובה של משמרות המהפכה, לא יכול להראות את פניו בציבור. אני אומר לעם האיראני: הרגע שבו תוכלו לצאת לחירות הולך ומתקרב. אנו עומדים לצדכם ועוזרים לכם - אבל בסופו של יום זה תלוי בכם - זה בידיים שלכם", הוא אמר עוד, וטען: "זו כבר לא אותה איראן, זה כבר לא אותו מזרח תיכון וגם לא אותה ישראל. אנו לא מחכים - אנו יוזמים, אנו תוקפים ועושים זאת בעוצמה שלא היתה כמותה".

ראש הממשלה הבטיח כי "צפויות עוד הרבה הפתעות במערכה. ידינו על העליונה, הרבה יותר ממה שציפינו".

בתשובה לשאלה על האיום מלבנון ועל ההצהרות בעבר כי חיזבאללה הוכרע במערכה הקודמת נגדו אמר נתניהו: "דיברנו אז על 150 אלף רקטות וטילים, על חורבן המגדלים בתל אביב, על עיי חורבות בשאר הארץ, ועל 15 אלף עד 20 אלף הרוגים. כל זה לא התממש כי הנחתנו עליהם מכה אדירה, אבל זה לא אומר שלא נשארה להם אש שיורית".

"איומים באים והולכים, אבל אנחנו מעצימים את כוחנו ביחס למה שהיה פה", הוסיף ראש הממשלה. "מחר הם יהיו עוד יותר חלשים - גם איראן וגם חיזבאללה. אנחנו משנים את המזרח התיכון. גם מול האויבים וגם מול ידידים. ישראל חזקה מאי פעם, כל העולם מבין את זה".

"בחיים של אומות נתקלים כל הזמן באיומים חדשים או ישנים. הדרך היחידה להבטיח את השגשוג היא להיות חזק מאוד. אין שום ספק שממערכה למערכה ישראל יוצאת חזקה כפי שלא הייתה עמודה. ב-7 באוקטובר כולם חשבו שזה הסוף שלנו, והיום אנחנו מעצמה אזורית לפחות", אמר.

נתניהו נשאל על המתקפה של טראמפ על נשיא המדינה יצחק הרצוג, והלחץ שהוא מפעיל עליו לחון את ראש הממשלה. "אני לא מתכוון להתייחס לדבריו של נשיא אמריקני זה או אחר. אני מתפלא שלא שאלת את השאלה הזאת כשביידן התערב בנושא הרפורמה המשפטית.

נשיאים בארה"ב רשאים לומר את אשר על ליבם. זה על ליבו. זה יוצא ממנו כי הוא חושב שיש פה ציד אדם. הוא צודק. הוא חושב שיש פה ציד פוליטי, משפט שלא היה צריך לבוא לעולם והיה צריך להיסגר אחרי שנתגלו בו כל הדברים האיומים האלה: סחיטה באיומים, זיוף פרוטוקלים, פישפשים, שימוש ברוגלות".

"איפה נשמע דבר כזה במדינה חופשית? זה לא חוק. זה עבירה על החוק. זה היה צריך להיסגר. זכותו של הנשיא טראמפ לומר את מה שהוא רוצה. אני לא אחראי על מה שהוא אומר. האם הוא מדבר מדם ליבו - כן הוא מדבר מדם ליבו", הוא הוסיף. נתניהו הבהיר כי לא ביקש מטראמפ ללחוץ על הרצוג להעניק לו חנינה. "לא ביקשתי מטראמפ לא לפני ולא עכשיו - חד משמעית ויעידו כל האנשים ששומעים אותו ויוצא באופן ספונטני".