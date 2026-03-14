פרשן חדשות 12 עמית סגל טען כי השיח התקשורתי סביב המלחמה מציג תמונה שאינה תואמת את המציאות בשטח.

לדבריו, קיימת נטייה להציג את ישראל כחלשה או כמפסידה, למרות הפגיעות המתמשכות במשטר האיראני ושלוחותיו.

סגל אמר, "אני חושב שיש בישראל נטייה כל הזמן - ואני לא מדבר על המצוקה הפרטית של האנשים ובעיקר של תושבי הצפון - של בכיינות שאומרת שאם כאן ועכשיו חמינאי הבן לא יוצא מהבונקר מדדה ומניף דגל לבן זה כבר חמיצות ודשדוש".

לדבריו, התופעה אינה ייחודית לישראל בלבד, "זו לא תופעה ישראלית דווקא, כי כל התקשורת האמריקנית מלאה בסוף השבוע האחרון בתיאור של המלחמה כאילו ישראל וארה"ב הפסידו לאיראן. זה לא מה שקורה".

הוא ציין כי הניצחון יימדד ביכולת להסיר את האיום הצבאי, "משטר הרשע שאיים על המזרח התיכון במשך 47 שנים באמצעות שלוחותיו - חוטף מכה אחר מכה. הדבר הכי חשוב זה מה שאמרה דוברת הבית הלבן - תהיה כניעה מוחלטת אבל אל תצפו שהאיראנים יעשו את זה".

הוא סיכם כי על פי הערכות צבאיות ניתן יהיה להגיע למצב כזה בקרוב, "הניצחון יהיה כאשר לא תהיה להם שום יכולת צבאית לממש את האיום הזה ועל פי הערכות צבאיות נהיה קרובים לזה באזור ליל הסדר".