סערה בתקשורת האמריקנית סביב הדלפת מידע ביטחוני רגיש הנוגע ללחימה מול איראן - כאשר במוקד הפרשה ניצב העיתונאי הישראלי עמית סגל.

הסערה החלה בעקבות נפילת מטוס F-15 אמריקני בשטח איראן. בעוד ארה"ב הודיעה על חילוץ טייס אחד, המידע על קיומו של איש צוות שני (הנווט) שנותר בשטח נשמר בתחילה בסוד - עד שפורסם בתקשורת.

בתדרוך בבית הלבן אמש, הביע הנשיא טראמפ זעם על הפרסום, שלטענתו חשף בפני האיראנים את העובדה שישנו אמריקני נוסף בשטחם והוביל להצעת פרס כספי על ראשו.

"נמצא את המדליף", איים טראמפ. "נגיד לחברת המדיה שפרסמה את זה: 'ביטחון לאומי. תחשפו את המקור או שתלכו לכלא'. זה לא ייקח הרבה זמן".

בתקשורת האמריקנית, בין היתר ב-Newsweek וב-New York Post, סימנו את סגל כמי שפרסם את המידע ראשון.

סגל עצמו העלה פוסט בערוץ הטלגרם שלו (שנמחק בהמשך) ובו כתב: "כפי שאתם זוכרים, זה פורסם כאן לראשונה", מה שחיזק את ההערכות בארה"ב כי הוא המקור לפרסום הראשוני שסיכן את המבצע.

עם זאת, כאשר הלחץ מהצד האמריקני גבר, הבהיר סגל כי הוא אינו המקור הראשוני וכי הטענה בטעות יסודה.

בתגובה רשמית שפרסם סגל, הוא דחה את ההאשמות וטען כי מדובר בטעות בזיהוי הקרדיט: "בעוד שאני מעריך את תשומת הלב, אני חושש שהיא אינה מוצדקת. לא הייתי העיתונאי הראשון לדווח שהטייס נעדר או פצוע. עיתון ה-'Guardian' ושני ערוצים ישראליים פרסמו את הסיפור לפניי. אני מניח שהכותרת 'עיתונאי ישראלי סיכן טייס אמריקני' פשוט נשמעת טוב יותר".

הפרשה מעלה שאלות משפטיות מורכבות, שכן לא ברור כיצד יוכלו הרשויות בארה"ב לפעול נגד עיתונאי ישראלי או לכפות עליו לחשוף מקורות.