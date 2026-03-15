צה"ל פרסם נתונים חדשים על מבצע "שאגת הארי" באיראן, הכוללים פירוט על שלבי ההיערכות למערכה, מכת הפתיחה והמאמצים המבצעיים שננקטו מאז תחילת הלחימה.

לדברי הצבא, בחודשים שקדמו למבצע ביצע אגף המודיעין ריכוז מאמץ נרחב תוך יישום לקחי מערכות קודמות מול איראן. בצה"ל הדגישו כי ישראל נכנסה למערכה מתוך הבנה כי איראן היא אויב בעל יכולות משמעותיות שאסור לזלזל בו.

על פי הנתונים, הפעולה באיראן מתבצעת על בסיס תוכנית סדורה שהוכנה מראש, ועליה עמלו אלפי אנשי אמ"ן ויחידות צה"ל בסדיר ובמילואים. בצה"ל ציינו כי כמעט כל המטרות המותקפות במבצע הן מטרות חדשות שהוגדרו על ידי אמ"ן לאחר מבצע "עם כלביא", תוצאה של מאמץ מודיעיני ממושך שנמשך שנים.

עוד ציינו בצה"ל כי ארגון חיזבאללה נחלש משמעותית לאחר מבצע "חיצי הצפון", וכי ארסנל הנשק שלו ירד בכ-90 אחוזים. הפגיעה בארגון והיערכות ההגנה של צה"ל מאפשרות לדבריהם חופש פעולה בלבנון ובאיראן.

במערכת הביטחון העריכו כי חיזבאללה עשוי להצטרף למערכה, ולכן בוצע מאמץ הכנה רחב והותאמו תוכניות מבצעיות מראש. בצה"ל ציינו כי הם ערוכים היטב להגנה ולהתקפה בגבול הצפון.

במסגרת ההיערכות הידק צה"ל גם את שיתוף הפעולה עם ארצות הברית. לדבריהם, הצדדים סנכרנו את תמונת המצב וההערכה המודיעינית באמצעות פגישות ונסיעות של גורמי צבא לארצות הברית בחודשים האחרונים.

בצה"ל הדגישו כי במבצע "עם כלביא" הצליח הצבא לשלול את יכולת הפריצה המיידית של איראן לגרעין ולגרוע מאיום הטילים הבליסטיים. לדבריהם, ללא אותו מבצע היו כיום בידי איראן יותר מאלף טילים נוספים.

לפי נתוני צה"ל, מכת הפתיחה של המבצע בוצעה בהפתעה. למרות שהמשטר האיראני היה בכוננות בחודשים האחרונים, הצליח צה"ל ליצור הפתעה ולפגוע משמעותית ביכולות המשטר.

מטרת פתיחת המערכה, לפי הצבא, הייתה החלשה משמעותית של יכולות המשטר האיראני, הרחקת האיומים ואף יצירת תנאים צבאיים שיאפשרו לעם האיראני להפיל את המשטר.

במסגרת מכת הפתיחה חוסלו בכירים רבים בשלטון האיראני ובמערכות הביטחון. לפי צה"ל, הדבר התאפשר לאחר מעקב מודיעיני הדוק אחר מועצת ההגנה האיראנית ויעדים נוספים, שאפשר לזהות חלון הזדמנות שבו ריכוז בכירים שהה במתחמים בו זמנית.

אתר ייצור טילים שנפגע צילום: דובר צה"ל

בשלב הנוכחי של המערכה מתמקד המאמץ בפגיעה שיטתית במוקדי הכוח של המשטר האיראני, בהם מפקדות, מטות פיקוד ושליטה, אתרי באסיג' וכוחות הדיכוי של המשטר.

בצה"ל ציינו כי בשונה ממבצע "עם כלביא", שהתמקד באיום מיידי, במבצע "שאגת הארי" קיימת הזדמנות לפגיעה רחבה יותר ביכולות האסטרטגיות של איראן.

בימים הראשונים למבצע התמקד המאמץ בפגיעה במערך הטילים הבליסטיים האיראני, במטרה לצמצם את היקף השיגורים לעבר ישראל. לפי צה"ל, לאחר יותר משבועיים של לחימה ניתן לראות ירידה משמעותית במספר השיגורים לעבר העורף הישראלי בהשוואה למבצע "עם כלביא".

עוד נמסר כי צה"ל הצליח להשיג עליונות אווירית בתוך 24 שעות בלבד, מה שאפשר פעילות רחבה מעל רוב שמי איראן. במסגרת התקיפות הושמדו 120 רכיבי גילוי ו-100 מערכות הגנה אווירית.

בצה"ל ציינו כי עד כה נפגעו מרבית משגרי הטילים האיראניים וכי 85 אחוז מיכולות הגילוי של המשטר נפגעו. בנוסף, כ-70 אחוז מהמשגרים האיראניים הוצאו משימוש.

בכירי המשטר שחוסלו במכת הפתיחה צילום: דובר צה"ל

במסגרת התקיפות נגד התעשיות הצבאיות האיראניות נגרמה לדבריהם פגיעה משמעותית בתעשיית ייצור הטילים, עד למצב שבו אין כיום יכולת ייצור טילים באיראן. בצה"ל ציינו כי הם ממשיכים לתקוף את שרשרת הייצור כדי לשמר הישג זה.

בימים האחרונים פועל צה"ל גם נגד שרשרת הפיקוד של מערך הטילים האיראני, כולל מפקדי פיקודים ובסיסי טילים, ואף נגד בתים ומפקדות חלופיות. מהלכים אלו הובילו לדבריהם לצמצום דרסטי בירי הטילים לעבר ישראל.

צה"ל ציין כי התקיפות מתבצעות באופן שיטתי ברחבי איראן ופוגעות בכוחות ביטחון הפנים, במשמרות המהפכה ובגופים נוספים הכפופים למשטר. עד כה, לפי הצבא, הושמדו יותר מ-2,200 רכיבים של המשטר האיראני.

במערכת הביטחון מציינים כי קיימות אינדיקציות לפגיעות משמעותיות בצד האיראני, כולל אלפי הרוגים ועשרות אלפי פצועים בקרב כוחות המשטר, לצד ירידה במורל ותופעות של סירובי פקודה ועריקות.

בנוסף פועל צה"ל במסגרת המערכה גם נגד כוח קודס, הן באיראן והן בזירות נוספות.

בתחום הגרעין נמסר כי צה"ל פועל לפגיעה בכלל שרשרת הערך של תוכנית הגרעין האיראנית, תוך ניסיון ליצור פגיעה רחבה יותר מזו שנגרמה במבצע "עם כלביא".

שיטת הפגיעה צילום: דובר צה"ל

בצה"ל הדגישו כי המבצע אינו מוגבל בזמן, אלא תלוי בהשגת היעדים שנקבעו מראש. לדבריהם, הסרת האיום שנבנה במשך עשרות שנים דורשת פעולה ממושכת וחלון תמרון רחב.

במקביל ממשיך צה"ל באיסוף מודיעין לצורכי התרעה וסיכול מתווי טרור, תוך התמקדות בעיקר בזירות איראן ולבנון לצד מעקב אחר כלל המזרח התיכון.

עוד ציינו בצה"ל כי איראן קיבלה החלטה אסטרטגית לתקוף מדינות רבות במזרח התיכון, ובפרט את מדינות המפרץ. לדבריהם, למרות הטענה האיראנית כי היא תוקפת מטרות אמריקאיות בלבד, בפועל נפגעו גם תשתיות אזרחיות, בהם מלונות, מרכזי כלכלה וריכוזי אוכלוסייה.

בצה"ל ציינו כי בהמשך המערכה יושם דגש על העמקת ההישגים בזירה האיראנית באמצעות המשך פגיעה ביכולות הטילים ובתעשיית הביטחון האיראנית.