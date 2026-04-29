משגר חיזבאללה הושמד בתוך מבנה אזרחי דובר צה"ל

צה"ל חושף היום (רביעי) תיעוד חדש המוכיח פעם נוספת את שיטת הפעולה של ארגון הטרור חיזבאללה שממקם תשתיות טרור ומשגרים בתוך נכסים אזרחיים בדרום לבנון.

כוחות חטיבת גבעתי, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 91, זיהו מוקדם יותר היום משגר שהוצב בתוך מבנה אזרחי דרומית לקו ההגנה הקדמי בלבנון.

המשגר אותר כשהוא מוכן לשימוש ומכוון לעבר שטח מדינת ישראל ולעבר הכוחות הפועלים בקרבת מקום.

בצה"ל מציינים כי המשגר היווה איום ממשי ומיידי על הלוחמים. בסגירת מעגל מהירה, תקפו כוחותינו את המבנה והשמידו את המשגר, ובכך הסירו את האיום בטרם בוצע ירי.

בנוסף לתקיפת המשגר, מדווח צה"ל על שני אירועים שונים שהתרחשו היום, בהם שיגר חיזבאללה מספר רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון. הרחפנים התפוצצו בסמוך ללוחמים, אך בחסדי שמים אין נפגעים לכוחותינו באירועים אלו.

מדובר צה"ל נמסר כי "ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך למקם תשתיות טרור בתוך ובסמוך לנכסים אזרחיים, לקידום מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל".

הצבא מדגיש כי "ימשיך לפעול להסרת איומים על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".