מצבור רקטות נחשף בלבנון דובר צה"ל

צה"ל פרסם היום (רביעי) תיעוד מפעילות כוחות המילואים של חטיבה 226 בדרום לבנון.

הכוחות, הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי בפיקוד אוגדה 146, ממשיכים במשימתם לסיכול איומים ישירים על יישובי צפון המדינה.

במהלך הפעילות המבצעית בשטח, חשפו הלוחמים בור ממולכד של ארגון הטרור חיזבאללה. בתוך הבור אותר מטען חבלה אדיר במשקל של 900 קילוגרמים.

על פי הערכות ראשוניות, מדובר במטען ישן שמוקם במרחב בעבר כחלק ממערך ההגנה של הארגון.

בפעילות נוספת במרחב, איתרו הכוחות עמדת שהייה של חיזבאללה ששימשה לאחסון אמצעי לחימה רבים.

במקום נמצא מצבור של פצצות מרגמה ורקטות, אשר היו מכוונות ומוכנות לשיגור לעבר כוחות צה"ל הפועלים בדרום לבנון ולאזרחי מדינת ישראל ביישובי הצפון.

"צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני", נמסר.