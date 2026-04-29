מחבל חיזבאללה חוסל במהלך נסיעה על אופנוע צילום: דובר צה"ל

תיעוד של חיסול מחבל באמצעות רחפן נפץ. במהלך פעילות של חטיבת המילואים 226 תחת פיקוד אוגדה 146 אתמול (שלישי), זיהו הכוחות באמצעות רחפן מחבל חיזבאללה שפעל בקרבתם.

המזהים הבחינו כי המחבל מהווה איום ממשי ומיידי על הכוח הפועל בשטח. בתיאום מבצעי מדויק, הופעל רחפן חמוש לעבר המטרה. המחבל, שהבחין בסכנה, ניסה להימלט מהזירה באמצעות אופנוע, אך חוסל בתוך זמן קצר בתקיפה מדויקת מהאוויר.

במקביל לפעילות הממוקדת נגד חוליות המחבלים, חיל האוויר פעל לאורך כל הלילה נגד המערך הלוגיסטי והפיקודי של חיזבאללה. כ-20 מטרות הותקפו במספר מרחבים בדרום לבנון, בהן מפקדות מבצעיות ומבנים צבאיים ששימשו את הארגון לתכנון והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ויישובי הצפון.

במקביל, חיזבאללה ממשיך לעשות שימוש גובר ברחפני נפץ, המופעלים לעיתים באמצעות סיבים אופטיים כדי לעקוף את מערכות הלוחמה האלקטרונית.

אתמול שוגרו מספר רחפנים כאלו לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי. באחד המקרים, התפוצץ רחפן בסמוך לכוח וגרם לפציעתו של לוחם באורח קל. הלוחם פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחתו עודכנה.

אתמול גם נהרג בלבנון עאמר חוג'יראת, בן 44 משפרעם, שעבד בחברה קבלנית המבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון, מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה בכלי ההנדסי שבו עבד בדרום לבנון. בנו, בן 19, נפצע קל מרסיסים, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים זיו בצפת.