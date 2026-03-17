לקראת חג הפסח בצל המלחמה, פרסמה ד"ר חנה קטן טור וידאו שבו היא מתייחסת לאתגרי התקופה עבור נשים ומשפחות.

בדבריה ציינה כי נשים רבות, ובהן גם סבתות, נושאות בעומס כבד של טיפול בילדים, בזמן שבני הזוג, הבנים והחתנים מגויסים.

לדבריה, לצד האחריות היומיומית, המשפחות מתמודדות גם עם אזעקות, ריצה למקלטים וחוסר שינה, מה שמוסיף לקושי בתקופה זו.

היא הדגישה כי יש לקבל מראש שהשנה החג ייראה אחרת, וקראה להוריד את רף הציפיות ולהתמקד בעיקר.

בדבריה אמרה, "צריך לקבל מראש שהשנה פסח יהיה משהו אחר. השנה לא מוציאים את החלונות, לא מנקים אבק. השנה עושים 'פסח נטו'. חייבים לשמור על הכוחות, על כוחות הנפש, על כוחות הגוף".

לדבריה, הדבר החשוב ביותר הוא יצירת אווירה רגועה ושמחה בבית, ואמרה, "מה שחשוב זה אמא שמחה, בית רגוע. גם אם פסח יהיה 'פסח נטו', זה יהיה הפסח הכי כשר שיכול להיות".