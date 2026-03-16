שר הביטחון הצהיר: השיעים לא יחזרו לבתיהם דרומית לליטני אלעד מלכה, משרד הביטחון; סטילס: אריאל חרמוני

שר הביטחון, ישראל כ"ץ, קיים הבוקר (שני) הערכת מצב אסטרטגית ב"בור" בקרייה, יחד עם צמרת צה"ל ובהם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי וראש אמ"ן אלוף שלומי בינדר. במהלך הדיון, הציג השר קו תקיף ובלתי מתפשר בנוגע להמשך המערכה בצפון ומטרות התמרון הקרקעי שהחל בלבנון.

"צה"ל החל בתמרון קרקעי כדי להסיר איומים ולהגן על תושבי הגליל והצפון," הצהיר כ"ץ. הוא הטיל את האחריות למצב ישירות על הנהגת חיזבאללה: "נעים קאסם, שמתרברב מתחת לאדמה, הופך למעלה ממיליון שיעים לבני עדתו לפליטים בארצם. הוא יורש ראוי לקודמו, ואם הוא כל כך מתגעגע לנסראללה - הוא יוכל לפגוש אותו בקרוב במעמקי הגיהינום".

שר הביטחון חשף כי הוא וראש הממשלה נתניהו הנחו את צה"ל להחיל על כפרי דרום לבנון את המודל המבצעי שיושם ברצועת עזה. "הנחינו את צה"ל להרוס את תשתיות הטרור בכפרי המגע סמוכי הגבול - בדיוק כפי שנעשה מול חמאס ברפיח ובבית חאנון," אמר. המטרה היא למנוע פיזית את יכולת החזרה של חיזבאללה לקו המגע ואת האיום על יישובי הצפון.

בצעד הצהרתי משמעותי, הבהיר כ"ץ כי ישראל לא תאפשר חזרה של האוכלוסייה השיעית למרחב שדרומית לנהר הליטני כל עוד לא הושג ביטחון מוחלט לתושבי ישראל. "מאות אלפי תושבי דרום לבנון שהתפנו לא יחזרו לבתיהם עד שלא יובטח שלומם של תושבי הצפון. הבטחנו ביטחון - וכך בדיוק נעשה".