קבלת פנים לבצלאל זיני יעקב גואלמן/TPS

בצומת עפרה ובכניסה ליישוב ערכו תושבים אחר הצהריים (שני) קבלת פנים לבצלאל זיני לאחר ששוחרר למעצר בית.

שחרורו הגיע לאחר שבית המשפט העליון דחה את ערעור הפרקליטות על החלטת בית המשפט המחוזי לשחררו למעצר בית.

זיני הוא אחיו של ראש השב"כ דוד זיני, והוא מואשם לצד אחרים בפרשת הברחות סיגריות לרצועת עזה.

השופטת גילה כנפי-שטייניץ כתבה בהחלטתה, "מדובר בפרשה חמורה ומעוררת סלידה. בשעתה הקשה של המדינה, בשעה שאזרחי ישראל נאנקים תחת עול מלחמה, וחיילינו עודם נלחמים ברצועת עזה, בחרו המשיבים לעשות במלחמה קרדום לחפור בו על מנת לגרוף לעצמם רווחים אישיים".

עם זאת ציינה השופטת כי, "נוכח כל המקובץ לעיל, דין העררים להידחות. מבלי להקל ראש כלל ועיקר בחומרת המעשים המיוחסים למשיבים, תוצאתו של בית המשפט המחוזי מאוזנת ואין מקום להתערב בה".