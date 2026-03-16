כיצד טראמפ יגיב? לאחר שנשיא ארה"ב דרש ממדינות נאט"ו לקחת חלק בהגנה של ספינות ומכליות נפט שעוברות במצרי הורמוז, חלק גדול ממדינות נאט"ו הודיעו כי הן מסרבות לכך.

שר ההגנה הגרמני, בוריס פיסטוריוס, יצא באופן חד משמעתי נגד הדרישה של טראמפ. "זו לא המלחמה שלנו, לא אנחנו התחלנו אותה. מה דונלד טראמפ מצפה מקומץ פריגטות אירופאיות במצרי הורמוז, שחיל הים האמריקאי האדיר לא יכול לנהל לבד? זו השאלה שאני מוצא את עצמי שואל", אמר פיסטוריוס.

גם דוברו של הקנצלר פרידריך מרץ התנגד לדרישה של טראמפ. "נאט"ו היא ברית להגנה על שטחים", אמר דוברו של מרץ.

גם ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, התנגד לדרישה של טראמפ, ואמר כי בריטניה לא תיקח חלק במלחמה נגד איראן.

"בריטניה לא תיגרר למלחמה רחבה יותר, אלא עובדת על תוכנית בת קיימא. בסופו של דבר, עלינו לפתוח מחדש את מיצר הורמוז כדי להבטיח יציבות בשוק הנפט. זו לא משימה פשוטה", אמר סטארמר.

שר החוץ של איטליה, אנטוניו טג'אני, אמר כי "הדיפלומטיה צריכה לנצח". הוא גם הביע התנגדות להרחיב את המשימות הימיות של נאט"ו למצרי הורמוז.

גם מדינות נוספות, בהן אוסטרליה, צרפת ויפן, הודיעו כי אין להן תוכניות לשלוח ספינות מלחמה ללוות ספינות במצרי הורמוז.

כזכור, הנשיא טראמפ איים כי אם מדינות נאט"ו לא יסייעו בהגנה על ספינות ומכליות במצרי הורמוז, "זה יהיה רע מאוד לעתיד נאט"ו", לדבריו.