תפיסת מעבדת הסמים צילום: דוברות המשטרה

שוטרי תחנת עירון ולוחמי יחידת רומ"ח חשפו בפעילות יזומה דירה בחריש ששימשה, על פי החשד, כמעבדת גידול והפצת סמים - כאשר הדירה ממוקמת מעל גן ילדים.

במהלך חיפוש שנערך במקום איתרו השוטרים ציוד ייעודי לגידול סמים וכן שתילים החשודים כסם מסוג קנאביס.

במהלך הפעילות נעצרו שלושה חשודים בהפעלת המעבדה - שני קטינים ובגיר נוסף - והועברו לחקירה בתחנת המשטרה. בתום החקירה הם נכלאו.

בהתאם לצרכי החקירה וממצאיה, אישר בית המשפט את בקשת המשטרה והאריך את מעצרם עד ליום רביעי.

במשטרה הדגישו כי יימשכו לפעול בנחישות נגד עבירות סמים, במיוחד כאשר פעילות פלילית מתבצעת בסמוך למוסדות חינוך ועלולה לסכן את שלום הציבור וביטחון הילדים.