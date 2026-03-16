פרטים חדשים על בוקר פתיחת המערכה נגד איראן נחשפים הערב (שני) בעיתון הבריטי "דיילי טלגרף".

לפי הדיווח, המנהיג העליון הנוכחי, מוג'תבא חמינאי, ניצל ממוות וודאי ב-28 בפברואר רק בזכות החלטה מקרית לצאת לחצר הבניין דקות ספורות לפני הפגיעה הישראלית.

בדיווח נכתב כי חמינאי היה יעד בתקיפה שבה נהרגו אביו, המנהיג העליון עלי חמינאי, ובכירים נוספים בצמרת השלטון האיראני.

העיתון מסתמך על הקלטת שמע של מזהר חוסייני, ראש מערך הפרוטוקול בלשכתו של עלי חמינאי. ההקלטה נועדה, לפי הפרסום, לאנשי דת בכירים ולמפקדי משמרות המהפכה, ולטענת העיתון אומתה על ידי כתבי המערכת.

בהקלטה נטען כי מוג'תבא חמינאי נפצע ברגלו במהלך התקיפה, בעוד אשתו, בנו וגיסו נהרגו. עוד נטען כי מוחמד שיראזי, ראש הלשכה הצבאית של חמינאי, נהרג אף הוא בתקיפה.

בהקלטה נשמע חוסייני אומר: "רצון האל היה שמוג'תבא ייצא לחצר כדי לעשות משהו ואז יחזור. הוא היה בחוץ ובדיוק עלה במדרגות כשפגעו בבניין עם טיל. אשתו, הגברת חדאד, נהרגה במקום".

מאז פרוץ המלחמה לא נראה חמינאי בציבור, והמסר היחיד שיוחס לו היה הודעה כתובה שהוקראה בטלוויזיה האיראנית.