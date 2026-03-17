מדריך מישלן צרפת לשנת 2026 פרסם הערב (שני) את רשימת המסעדות המעודכנת, והמטבח הישראלי בפריז ממשיך לרשום הישגים מרשימים.

שני שפים ישראלים הפועלים בעיר הצליחו לשמור על כוכבי המישלן שלהם, הישג המעיד על יציבות מקצועית ועל מעמד מבוסס בסצנה הקולינרית המקומית.

מסעדת Shabour של השף אסף גרניט ושותפיו מקבוצת "מחניודה" שומרת על כוכב המישלן שלה זו השנה השישית ברציפות. המסעדה, שנפתחה בשנת 2019 ברובע הראשון של פריז, קיבלה את הכוכב הראשון בינואר 2021.

לצד גרניט ממשיך לבלוט השף מתן זקן, המוביל את מסעדת Nhome בפריז. זקן, שנחשב לשף הישראלי הצעיר ביותר שזכה בכוכב מישלן, הצליח לשמור על הכוכב זו השנה השלישית ברציפות.

שמירה על כוכב מישלן לאורך זמן נחשבת לאתגר משמעותי עבור מסעדות, במיוחד בפריז - אחת הבירות הקולינריות החשובות בעולם.