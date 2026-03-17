לקראת פתיחת הלימודים במוסדות החינוך המיוחד ברחבי הארץ, שוחח הבוקר מנכ"ל רשת "פרח" משה שטיין עם ערוץ 7 ותיאר את ההיערכות המורכבת.

"השבועות האחרונים בבתים לא היו פשוטים לילדים ולמשפחות", אמר שטיין. "אנחנו יודעים כמה הילדים האלו זקוקים לשגרה שלהם ולטיפולים שהם מקבלים אצלנו. נערכנו בצורה הכי טובה שיש, יחד עם גורמי הביטחון והרשויות, כדי לפתוח את הגנים ובתי הספר בצורה בטוחה ורגועה".

לשאלה האם אין מדובר בוויתור על רמת הבטיחות, השיב: "כל המוסדות שנפתחו מצוידים במרחבים מוגנים תקניים שנבדקו על ידי קב"ט המוסדות והרשויות. במידה ותשמע אזעקה, גובש נוהל 'הצמדה' קפדני - לכל איש צוות ישנם ילדים ספציפיים עליהם הוא אחראי, כך שהמעבר לממ"ד מתבצע בצורה שקטה, מהירה ובטוחה".

עוד הוסיף כי "בתוך המרחבים המוגנים מחכות לילדים ערכות הפוגה ומשחקים כדי למנוע בהלה וליצור סביבה רגועה".

רשת "פרח", רשת החינוך המיוחד הגדולה בישראל, פתחה היום את מוסדות החינוך המיוחד בביתר עילית, בשדרות וביהודה ושומרון. בביתר עילית נפתחו מעונות יום שיקומיים, גני תקשורת, גני מש"ה ובתי הספר "אור החינוך", "נועם התורה" ו"גבעולים". גם בשדרות ובקרני שומרון, הצוותים כבר ערוכים לקלוט את מאות הילדים.

ילדי החינוך המיוחד מכל רחבי הארץ חזרו היום ללימודים תוך הגבלות מסוימות - ההורים נדרשים להסיע את הילדים בעצמם, ללא הסעות מאורגנות - אך עם אנחת רווחה גדולה. החזרה למסגרות מסיימת שבועות מורכבים בבתים עבור משפחות לילדים עם צרכים מיוחדים.

פיקוד העורף אישר אמש החרגה המאפשרת פתיחה מחדש של מסגרות חינוך מיוחד ברחבי הארץ, גם באזורים שבהם נאסרה כל פעילות חינוכית אחרת.

ההחלטה התקבלה לבקשת שר החינוך, מתוך הכרה בחשיבות הרצף הטיפולי לתלמידים עם צרכים מיוחדים.

משרד החינוך הדגיש כי הסעות תלמידי החינוך המיוחד למסגרות ייעשו על ידי ההורים בלבד, בהתאם להנחיות פיקוד העורף. הפעלת המסגרות נעשית באופן מדורג כדי לאפשר זמן היערכות לרשויות המקומיות ולהנהלות המוסדות.