ארגון זכויות האדם "בצלמו" פנה הבוקר (שלישי) תלונה למפכ"ל המשטרה, ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה, בדרישה לפתוח בחקירה פלילית נגד פעיל הרשת נאור נרקיס.

הדרישה נשלחה בעקבות סרטון שפרסם נרקיס באמצעות בינה מלאכותית, שבו הוצגו נשים דתיות ללא כיסוי ראש. בין הדמויות שהופיעו בסרטון: חברת הכנסת לימור סון הר מלך, השרה אורית סטרוק והשרה עידית סילמן.

בארגון טוענים כי השימוש בטכנולוגיה להסרת לבוש וכיסוי ראש מנשים בניגוד לרצונן מהווה פגיעה חמורה, "לא מדובר בחופש ביטוי, אלא באלימות דיגיטלית נגד נשים".

מנכ"ל הארגון, שי גליק, הדגיש כי מדובר במעשה חמור שיש לבחון אותו במישור הפלילי, וטען כי יש לראות בפעולה זו פגיעה בכבודן ובפרטיותן של נשים, במיוחד כאשר מדובר בנבחרות ציבור.

עוד ציין כי הפצת תכנים מסוג זה עלולה ליצור השלכות רחבות, ובכלל זה עידוד שימוש בטכנולוגיות דומות לצורך פגיעה והשפלה במרחב הדיגיטלי.

גליק הוסיף, "לא מדובר בוויכוח פוליטי לגיטימי, אלא במעשה שנועד ללעוג לנשים דרך החפצה ופגיעה בצניעותן", וכן ציין כי מדובר במסר מסוכן לציבור הרחב. לדבריו, היעדר אכיפה עלול לעודד בני נוער להשתמש בטכנולוגיות דומות כדי לפגוע בחבריהם.

מתוך הסרטון צילום: ללא קרדיט

חברת הכנסת עדי עזוז מיש עתיד תקפה את המהלך וכתבה, "דעותיי שונות ב-180 מעלות משלוש חברות הכנסת בסרטון ואני כותבת בצורה הכי ברורה שהסרטון הזה מיזגוני, מטריד ואין לו מקום. אף אחת מהן לא בקשה את דעתו של גבר רנדומלי כזה או אחר לגבי הבחירה שלהן לכיסוי ראש. אז אין צורך להביע. ובטח שלא להפשיט".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב: "מדובר במעשה חמור, מביש וחסר גבולות שגובל בהטרדה מינית לכל דבר ועניין. לא מדובר ב'בדיחה' ולא ב'סאטירה', אלא בפגיעה קשה בכבודן של נשים, באמונתן ובזהותן. הצביעות זועקת לשמיים: אותם גורמים בשמאל שממהרים לצעוק 'הדרה' ו'החפצה' - נעלמו לפתע כשמדובר בנשים דתיות. איפה אתם עכשיו? איפה כל אותם ארגונים שמדברים בשם זכויות נשים? אם היו עושים את זה לאישה מהמגזר הערבי הייתם משתוללים! פגיעה בנשים היא פגיעה בנשים - ללא קשר לאמונה, לבחירה או לאורח החיים שלהן".

השדולה למען האישה החרדית והדתית בכנסת הגיבה בחריפות, "הסרטון שפרסם נאור נרקיס, בו הוא 'מפשיט' וירטואלית נבחרות ציבור מכיסוי הראש שלהן, הוא מופע אימים של מיזוגניה, החפצה, השפלה וביזוי של נשים".

עוד נמסר מהשדולה, "מדובר בבריונות מהסוג השפל ביותר, קודם כל כלפי חברות הכנסת שבסרטון, אך דרכן גם כלפי נשים דתיות יהודיות בכלל, ולמעשה נגד נשים באשר הן. אנו בשדולה מוקיעות אותה בכל פה".

סגנית יו"ר הכנסת, ח"כ לימור סון הר מלך, יו"ר השדולה, הגיבה גם היא ואמרה, "הסרטון של נאור נרקיס הוא ביזיון גדול, הטרדה ופגיעה לא רק בי אישית, אלא בציבור ענק של נשים. אני מצטערת גם בשביל נרקיס, שבהתנהגות הזו שלו מעיד קודם כל על עצמו. אנחנו לא צריכות אישור מאף אחד, שמחות וגאות בבחירות שלנו. אף אישה לא צריכה לעבור השפלה בגלל בחירות הלבוש שלה".