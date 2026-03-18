בישראל מאשרים הבוקר (רביעי) כי חיל האוויר הישראלי חיסל הלילה את שר המודיעין האיראני, אסמאעיל ח'טיב.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בהערכת מצב בבור בקרייה: "אחרי הסיכולים העוצמתיים של בכירי המשטר, מנהיג איראן בפועל וראש ארגון 'רצח בע"מ' הבסיג', לאריג'אני וסולימני, חוסל הלילה גם שר המודיעין האיראני חטיב' - שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים".

מוקדם יותר עדכן צה"ל כי חיל האוויר השלים מטס תקיפה רחב בטהרן, במסגרתו הותקפו מפקדות, אתרי מערך הטילים הבליסטיים ותשתיות נוספות של המשטר האיראני, בהכוונת אגף המודיעין.

בין היעדים שהותקפו נמנו מפקדת יחידת הביטחון של משמרות המהפכה, מרכז תחזוקה של כוחות ביטחון הפנים ומפקדה נוספת השייכת למערך הטילים הבליסטיים.

במקביל, הותקפו גם מערכות הגנה אוויריות, כחלק מהמאמץ להרחיב את העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן.

בצה"ל ציינו כי התקיפות הן חלק מהעמקת הפגיעה במערכי הליבה של המשטר האיראני וביכולותיו המבצעיות.