הרס מבנים בגבעת "שירת ציון" ללא קרדיט

כוחות מג"ב איו"ש יחד עם פקחי המנהל האזרחי פעלו הלילה (רביעי) בגבעת "שירת ציון" בשומרון, וביצעו הרס של מבנים במקום, בהם בית משפחת מלכיאל ובית נוסף ששימש למגורים.

לפי הדיווח, במהלך הפעילות הופעלו כלים הנדסיים כבדים שהחריבו את המבנים על תכולתם, ובמקביל נפגעו גם תשתיות מים וביוב, כאשר צינורות נחתכו במקום.

התושבים מחו על ההרס, וחלקם התבצרו במבנה וסירבו להתפנות. במהלך הפינוי נעשה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, ובמקום דווח על מספר נפגעים שנזקקו לטיפול רפואי.

לטענת התושבים, במהלך האירוע הופעלו אמצעים שונים, בהם גז והלם, וכן תועדו עימותים עם כוחות הביטחון. עוד נטען כי אחד התושבים נפגע בפניו במהלך הפינוי.

עוד ציינו התושבים כי בשבועות האחרונים בוצעו מספר פינויים והריסות בנקודות התיישבות נוספות באזור, וכן הוחרמו עדרי צאן ששימשו לטענתם לשמירה על השטח.

אחד התושבים שיתף: "לא האמנתי למראה עיני, איך יכול להיות שאדם מתנהג בכזאת אלימות, ועוד נציג החוק? ניסיתי לפנות לקצין הפינוי על מנת להוציא את הציוד החשוב מהבית לפני ההרס ובתגובה קיבלתי אגרוף בפרצוף. אנחנו מיישבים את הארץ, בוודאי לא אויב, והיחס שהרגשתי אמש היה כאחרון המחבלים בעזה וג'נין".

התושבים פנו במסר למפקד פיקוד מרכז אבי בלוט: "בשבועות האחרונים מערכת הביטחון בפיקודך מקצה כוחות ומשאבים רבים על מנת להרוס נקודות התיישבות חלוציות ומשמעותיות ועוד בזמן מלחמה, משימתנו היא לחזור לכול מרחבי הארץ הנטושים ולהקים בהם ישובים פורחים ומשגשגים, אל תעצור בעדנו, הצטרף לעגלה הנוסעת".

הם הוסיפו: "אנו קוראים לראש מועצת שומרון יוסי דגן לפעול לעצירת מסע ההתנכלות בגבעת 'שירת ציון', נקודה אסטרטגית המחברת בין היישוב קדומים לשבי שומרון, מי כמוך יודע איך קמו ראשוני היישובים ביהודה ושומרון, אל תטעו בכיוון הנשק וסימון המטרה - אנחנו לא האוייב".

גבעת "שירת ציון" הוקמה לפני מספר חודשים לזכר סגן שיר חג'אג', שנרצחה בפיגוע בארמון הנציב בשנת 2018.