דירקטוריון החברה הכלכלית בקדומים אישר פה אחד את מינויה של חוה מונדרוביץ' לתפקיד מנכ"לית החברה.

מונדרוביץ', בעלת תואר שני במדיניות ציבורית וממשל מהאוניברסיטה העברית, מגיעה עם ניסיון במגזר הציבורי. בין תפקידיה הקודמים ניהלה אגף בכיר לרישוי עסקים במשרד הפנים והובילה רפורמה בתחום.

בנוסף שימשה כחברת דירקטוריון בתאגיד הפיקוח הווטרינרי והייתה שותפה בכירה בתכנון מדיניות ואסטרטגיה רב-שנתית במשרד הפנים.

בתפקידה האחרון שימשה כמנהלת הפרויקטים של החברה הכלכלית, וכיום היא גם חברת מליאה ממונה במועצה המקומית צור הדסה. במועצה ציינו כי המינוי משתלב בתוכנית לפיתוח כלכלי מואץ.

מונדרוביץ' מסרה: "אני רואה בחברה הכלכלית כלי אסטרטגי לביסוס חוסנה הכלכלי של קדומים. נפעל במרץ להקמת תשתיות עסקיות, קידום מיזמים מניבים ופיתוח כלכלי שיאפשר לנו להעניק לקהילה המדהימה כאן את המקסימום".

ראש המועצה המקומית קדומים, עוזאל ותיק, בירך על המינוי: "אנו משקיעים בחברה הכלכלית במטרה להפוך אותה לגוף חזק ומניב כלכלית, שידע לייצר הכנסות ולחבר גורמים עסקיים שיטיבו עם היישוב לקראת צמיחתו העתידית".

הוא הוסיף: "אני מכיר את חוה מצוין מעבודתנו המשותפת במשרד הפנים. היא מגיעה עם ניסיון ניהולי אדנרחב ומוטיבציה גבוהה. חוה היא תוספת כוח משמעותית לפיתוח המועצה, ואני סמוך ובטוח שתחת הנהגתה החברה הכלכלית תגיע להישגים חסרי תקדים".