סיור שערך ערוץ 7 הבוקר (רביעי) בדירת בני הזוג שנרצחו הלילה מפגיעת טיל איראני ברמת גן מציג את ממדי ההרס בבית שנפגע ישירות.

מהתיעוד עולה כי הממ"ד בדירה נותר שלם, למרות הפגיעה הקשה בשאר חלקי הבית.

בני הזוג, בשנות השבעים לחייהם, לא הספיקו להגיע למרחב המוגן הביתי בעת האזעקה. על פי ההערכה, הסיבה לכך היא נכותו של הבעל, שמנעה הגעה מהירה לממ"ד.

הטיל פער חור בתקרת הבית והחריב את הסלון, כאשר פריטים רבים ניזוקו קשות. בתיעוד מהמקום נראה ההליכון של הבעל מוטל על הרצפה, סמוך לאזור הפגיעה.

בני הזוג שהו במרחק של מטרים ספורים בלבד מהממ"ד בזמן הפגיעה.

חן אמיר, המתגורר בשכנות לבני הזוג שיחזר בשיחה עם ערוץ 7 את הרגעים שבהם הפך הבית הבטוח לזירת מלחמה. חן ואישתו נכנסו לממ"ד מיד עם הישמע האזעקה, החלטה שככל הנראה הצילה את חייהם. "הייתה התרעה, ירדנו למטה לממ"ד בתוך הבית. אולי חצי דקה אחרי תחילת האזעקה נשמע פיצוץ אדיר, אדיר", הוא מספר.

העוצמה הייתה כה חזקה עד שחן הרגיש את המבנה כולו זז: "החשמל ירד ועלה, זכוכיות עפו לכל עבר. ידעתי שזה אצלנו. העוצמה של הפגיעה והתזוזה של הממ"ד זה לא משהו רגיל".

לאחר דקות יצא חן מהממ"ד וגילה הרס רב. ריח חריף של עשן עמד באוויר ודלת הכניסה שלו נפתחה מההדף. כשנשא את עיניו למעלה, הבין שהפגיעה הקשה ביותר הייתה בבית השכנים. "ראיתי שהדלת של השכנים למעלה מורמת ויש חושך. נכנסתי וצעקתי: 'יש מישהו?'. קיוויתי שהם בממ"ד או שהם לא בבית בכלל".

חן ציין כי מדובר בזוג מבוגר, כשהבעל הוא אדם נכה. זמן קצר לאחר מכן הגיעו כוחות ההצלה, הוציאו את חן מהמבנה ואיתרו את בני הזוג ללא רוח חיים.

הוא ביקש להעביר מסר חד-משמעי לכלל האזרחים על חשיבות המיגון: "הממ"ד הציל אותנו חד משמעית, מי שיש לו ממ"ד שלא יתעצל, להיכנס מהר, זה מציל חיים פשוט".

צילום: ערוץ 7

