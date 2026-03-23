נתניהו: גם אם יהיה הסכם, האינטרסים החיוניים שלנו יישמרו בכל מצב דוברות ראש הממשלה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (שני) לראשונה להצהרת הנשיא טראמפ בנוגע למגעים לסיום המלחמה.

"מוקדם יותר היום שוחחתי עם ידידנו הנשיא טראמפ. הוא מאמין שיש סיכוי למנף את ההישגים הכבירים של צה"ל וצבא ארה"ב כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו", אמר נתניהו.

הוא הוסיף "במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון, כותשים עד דק את תוכנית הטילים והגרעין וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה".

"רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד שני מדעני גרעין והיד עוד נטויה. אנחנו נשמור על האינטרסים החיוניים שלנו בכל מצב", סיכם ראש הממשלה.

מוקדם יותר העריך גורם ישראלי כי ארה"ב סימנה את התשעה באפריל כמועד לסיום המלחמה נגד איראן. לדבריו, הדבר משאיר פרק זמן של שלושה שבועות למשא ומתן עם איראן, שיחל כבר השבוע וייערך בפקיסטן.

הערב שוחח סגן נשיא ארה"ב ג'יי.די. ואנס עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע למלחמה באיראן. זו השיחה השנייה שהשניים מקיימים תוך יומיים, אחרי ששוחחו גם בשבת.

אח הצהריים נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נאם בשולחן עגול בטנסי, ואמר "היו לנו שיחות נהדרות עם איראן. דיברנו איתם הרבה, אבל הפעם הם רציניים". לדבריו, "יש סיכוי טוב להסכם. לאיראן יש עוד הזדמנות אחת לשים קץ לאיומים על אמריקה". טראמפ הוסיף כי "אנחנו ניתן להם חמישה ימים ואז נראה לאן זה הולך. בסוף יכול מאוד להיות שתהיה עסקה טובה לכולם".

מוקדם יותר הודיע טראמפ על פריצת דרך משמעותית במגעים בין וושינגטון לטהראן. בפוסט שפרסם ובהצהרה רשמית שנשא מאוחר יותר, בישר הנשיא כי הצדדים הגיעו להבנות על 15 נקודות עיקריות בדרך להסכם היסטורי שעשוי להיחתם כבר בימים הקרובים.

בעקבות מה שהגדיר כ"שיחות חזקות ופרודוקטיביות", הנחה טראמפ את משרד המלחמה האמריקני לדחות ב-5 ימים את התקיפה המתוכננת נגד תחנות כוח ותשתיות אנרגיה באיראן - אולטימטום שהיה אמור לפקוע היום. "הפעם איראן רוצה לעשות עסקים ברצינות", אמר טראמפ. "השמדנו את כל מה שאפשר להשמיד, כולל המנהיגים, ועכשיו הם מקבלים הזדמנות נוספת להפסיק את האיומים".

למרות האופטימיות של טראמפ, שציין כי "ישראל תהיה מאוד מרוצה מהתוצאה", בכיר ישראלי הודה כי בירושלים הופתעו מהדיווח על ההתקדמות המהירה.