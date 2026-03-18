ישראל העמיקה בצהריים (רביעי) את הפגיעה בתשתיות הלאומיות של איראן.

לפי דיווחים בכלי תקשורת המזוהים עם המשטר בטהרן, חיל האוויר תקף מתקנים פטרוכימיים ומתקני גז רגישים במרחב דרום פארס ובנמל האסטרטגי עסלויה שבדרום המדינה.

סוכנות הידיעות האיראנית "פארס" דיווחה על מספר פיצוצים עזים בבתי הזיקוק. לפי הדיווח, כמה מיכלים ואזורי מתקני גז נפגעו באופן ישיר, כמו גם שלבים שונים של תהליך הזיקוק.

עובדי המתקנים פונו למקלטים ולמקומות בטוחים, בעוד צוותי כיבוי רבים מנסים להשתלט על שריפות הענק שפרצו במקום.

בישראל הדגישו כי התקיפה הנוכחית, המכוונת לנכסים כלכליים רגישים, בוצעה בתיאום מלא עם הממשל האמריקני.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ ברשת Truth Social בתגובה. "זכרו, כל 'הטיפשים' שם בחוץ, איראן נחשבת, בידי כולם, למדינת החסות מספר 1 של טרור! אנחנו מוציאים אותם מהעניינים במהירות".

התקיפה מגיעה שעה קלה אחרי ששר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בהערכת מצב בבור כי "גם במהלך היום הזה צפויות הפתעות משמעותיות בכלל הזירות שיעלו מדרגה את המלחמה שאנחנו מנהלים מול איראן והחיזבאללה בלבנון".

במהלך הדיון התייחס כ"ץ להמשך הפעילות מול איראן והצהיר כי עוצמת התקיפות נמצאת במגמת עלייה. לדבריו, ישראל נמצאת בשלב מתקדם במערכה.

"עוצמת התקיפות באיראן עולה מדרגה. אנחנו בעיצומה של ישורת ההכרעה", אמר ואישר כי ישראל חיסלה הלילה את שר המודיעין האיראני חטיב' "שהיה ממונה על מערך הרצח והדיכוי הפנימי של המשטר באיראן ועל קידום איומים חיצוניים".

בהמשך חשף כי מערכת הביטחון הוסמכה על ידו ונתניהו "לסכל כל בכיר איראני שנסגר עליו מעגל, מודיעיני ומבצעי, ללא צורך בקבלת אישור נוסף. נמשיך לסכל ולצוד את הכולם".