איש התקשורת והקומיקאי חנוך דאום פרסם דברי ביקורת נוקבים בנוגע לתנאי השירות והמגבלות המוטלות על לוחמי צה"ל בדרום לבנון.

הדברים נכתבו על רקע תקופת "הפסקת האש", אשר מופרת מדי יום מספר פעמים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

דאום הבהיר כי פרסום הדברים מגיע לאחר שיחות רבות שקיים עם לוחמים המשרתים כעת בחזית הצפונית. "לא בקלות אני כותב זאת ואלוהים עדי שאני עושה זאת אחרי הרבה שיחות עם כאלה שנמצאים בשטח ובגלל שאין לי זכות לידום", כתב.

הוא הוסיף: "הגיע הזמן לתהות האם הלוחמים האהובים שלנו בלבנון מקבלים את הכלים שהם צריכים כדי להגן על עצמם".

דאום סיכם בתהייה: "האם הגיוני לשלוח את הילדים שלנו למשימה מסוכנת מעבר לגבול כאשר בגלל בעיות מדיניות הם נלחמים עם יד קשורה מאחורי הגב".

ביממה האחרונה נפל סמל ליאם בן חמו, בן 19 מהרצליה, בקרב בדרום לבנון. בן חמו שירת כלוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני. במהלך השבוע נפצעו מעל 20 לוחמים מפגיעות של רחפני נפץ.

התקרית אירעה אתמול בסביבות השעה 10:20, כאשר ארגון הטרור חיזבאללה הוציא לפועל מתקפת רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל. אחד הרחפנים פגע בכוח מגדוד 13 ששהה בשטח פתוח במרחב הכפר קנטרה שבדרום לבנון.

מעוצמת הפגיעה הישירה נהרג סמל ליאם בן חמו ז"ל ולוחם נוסף נפצע באורח בינוני. על פי ההערכות, מדובר ברחפן המופעל באמצעות סיב אופטי, סוג של אמצעי לחימה שצה"ל מתקשה ליירט בשבועות האחרונים בגזרה.

הוא החלל השלישי שנופל בקרבות בדרום לבנון בתוך חמישה ימים בלבד, כאשר בשלושת המקרים האחרונים, ההרוגים נפגעו מרחפני נפץ שהפעיל חיזבאללה.

ביום שלישי השבוע נהרג עאמר חוג'יראת, בן 44 משפרעם, שעבד בחברה קבלנית המבצעת עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון. הוא נפגע מפגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה על הכלי ההנדסי שבו עבד בדרום לבנון. בנו, בן 19, נפצע קל מרסיסים, ופונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים זיו בצפת.

בתחילת השבוע, ביום ראשון, נפל סמל עידן פוקס, בן 19, מפתח תקווה, לוחם בגדוד 77, עוצבת 'סער מגולן' (7), כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון.

בתקרית בה נפל פוקס ז"ל, נפצע קצין לוחם ושלושה לוחמים באורח קשה, לוחם באורח בינוני ולוחם נוסף באורח קל. ששת הלוחמים שנפצעו פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם עודכנו.