הותקפו עשרות מטרות טרור דובר צה"ל

צה"ל המשיך ביממה האחרונה בפעילות להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים של ארגון חיזבאללה בדרום לבנון.

במסגרת הפעילות, הותקפו למעלה מ-40 מטרות במרחבים שונים, בהן מפקדות פעילות, מבנים צבאיים ותשתיות טרור נוספות ששימשו את הארגון.

על פי הודעת צה"ל, המפקדות והמבנים שהושמדו שימשו את מחבלי חיזבאללה לצורך תכנון וקידום מתווי טרור נגד כוחות הצבא ואזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית התמקדה בנטרול יכולות הארגון הפועל סמוך לגבול הצפון.

"צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני", נמסר.